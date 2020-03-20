Кострома, 20 марта, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Председатель комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин назвал принимаемые правительством России меры по поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса разумными, но недостаточными. Об это рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM

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«Я бы расширил пакет принятых мер и направил их не только на компенсацию потерь, но и на стимулирование отдельных видов производств, которые могут быть полезны в борьбе с коронавирусом. Полагаю, стоит сохранить действующие ставки по кредитам и ипотеке или компенсировать их рост в дальнейшем. Также необходимы прямые дотации тем, кто выпускает средства гигиены и первичной защиты. Думаю, бизнес оценил бы это — рынок быстро насытился бы всем необходимым», — считает Олег Скабелкин.

Напомнил, что правительство России разработало «антикризисный пакет» мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Среди принятых мер — налоговые каникулы для МСП, занятых в сфере туризма и авиаперевозок, приостановка проверок бизнеса. Для арендаторов государственного и муниципального имущества вводится временная отсрочка по аренде.

В свою очередь, в Костромской области для представителей малого и среднего бизнеса организовали горячую линию по мерам господдержки. Об этом сообщает департамент экономического развития Костромской области.

«В целях оперативного решения вопросов развития бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса, представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться у профильных специалистов организаций инфраструктуры поддержки. Предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки по телефонам: (4942) 42−35−83 — Центр поддержки предпринимательства Костромской области; (4942) 32−52−51 — Центр поддержки экспорта Костромской области;(4942) 42−20−92 — отдел маркетинга ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»; (4942) 42−13−66 — ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»;(4942) 49−91−65 — ООО Микрокредитная компания Костромской области», — говорится в сообщении.