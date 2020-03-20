Ярославль, 20 марта, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Ярославской области на время дистанционного обучения власти решили не прерывать питание льготных категорий школьников и студентов. Питание им выдадут сухим пайком. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Школьное питание

«На этот период наши дети получат продуктовые наборы. В состав «сухих обедов» войдут крупы, макароны и кондитерские изделия, овощи-фрукты, мясные и рыбные консервы, масло, соки, чай — все, что рекомендует в таком случае Роспотребнадзор. Формировать и передавать наборы в семьи каждая школа или колледж будут самостоятельно. Сейчас бесплатное питание в школах региона получают более 39 тысяч детей», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сейчас в ярославских школах действует свободное посещение. С 23 по 29 марта объявлены каникулы, а с 30 марта — дистанционное обучение. Видимо, с этого времени семьям льготников и будут выдавать продуктовые наборы.