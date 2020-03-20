Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Ленинградской области и Петербурге, в субботу ожидается резкое похолодание и усиление ветра, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Финский залив

Так, в субботу, 21 марта, в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. В течение дня будет дуть северный, северо-восточный ветер, порывы которого ночью — 4−9 м/с, а днем достигнут 6−11 м/с.

«Температура воздуха ночью −4… −9 градусов, местами до — 14 градусов, днем +2… — 3 градуса. На дорогах местами гололедица», — уточняет Гидрометцентр.

Атмосферное давление будет повышаться.