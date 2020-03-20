Москва, 20 марта, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Матрасы с наполнителем с эффектом памяти, мемориформом, появились в продаже у официального дилера ортопедических матрасов, аксессуаров и мебели для сна «МногоСна».

«МногоСна» В России появились матрасы с эффектом памяти «мемориформ»

Впервые разработками мемориформа занялись в NASA, Международном космическом агентстве. По задумке ученых, этот наполнитель должен был стать основой для внутренней обшивки скафандров. Прародитель современной эластичной пены сильно нагревался, имел стойкий запах, а еще — стоил буквально «космически» дорого.

К середине 80-х материал улучшили, его производство оптимизировали, и первые изделия с мемориформ начали поступать на широкий рынок. Преимущественно в качестве наполнителя для матрасов и мебели, в том числе медицинской. Однако он все еще был дорогим.

Ситуация изменилась относительно недавно, когда производство вязкоэластичного пенополиуретана поставили «на поток». Как рассказали в «МногоСна», хотя в наши дни мемориформ относится к наполнителям ценовой группы «чуть выше среднего», позволить себе тот же матрас с «эффектом памяти» могут многие. Во-первых, он подстраивается под изгибы тела пользователя, не создавая обратного давления. Во-вторых, структура материала довольно плотная, и даже в виде самостоятельного наполнителя мемориформ способен обеспечивать хорошую ортопедическую поддержку. Однако специалисты все же рекомендуют подбирать матрас, где этот материал комбинируется с кокосовым или латексным слоем.

В-третьих, мемориформ не давит на суставы и сосуды, обеспечивая не только комфорт, но и здоровое снабжение тканей кровью во время сна. На таком матрасе можно быстро расслабиться и найти комфортную позу для сна.

Мемориформ подойдет тем, кто любит комфорт, но не хочет жертвовать ортопедическими качествами спальной поверхности. Кроме матрасов можно приобрести топперы и наматрасники с этим наполнителем: они укладываются на диваны или другие спальные поверхности.

Также мемориформ рекомендован людям старше 50 лет и тем, кто страдает от болезней суставов, спины, опорно-двигательного аппарата. Однако в этом случае все же лучше проконсультироваться у врача перед покупкой.

Как отметили в «МногоСна», к мемориформу нужно привыкнуть — ощущения «невесомости» не просто так называют волшебными. Наполнитель также перестает «работать» при низких температурах, поэтому использовать матрасы с эффектом памяти в не отапливаемых помещениях не рекомендуется.

Консультанты «МногоСна» по телефону 8 800 700 05 34 подберут матрас с мемориформ, который подойдет покупателям. Можно и самостоятельно выбрать матрас на сайте https://mnogosna.ru/tipy-matrasov/matrasy-s-effektom-pamyati/