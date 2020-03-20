Кострома, 20 марта, 2020, 15:04 — ИА Регнум. 20 марта в Костроме стартует набор детей в бесплатные школы цифровых навыков «Лифт в будущее. Школа». Об этом сообщает благотворительный фонд «Система». Прием заявок продлится до 20 апреля.

Благотворительный фонд «Система» «Лифт в будущее. Школа»

В течение трех лет под руководством наставников школьники будут осваивать программирование и электронику. Обучение будет проходить в небольших группах до 12 человек. При этом онлайн-платформа позволяет организовать процесс в дистанционном формате.

Проект будет работать на базе кадетской школы-интерната в Костроме и лицея №3 в Галиче. Точные сроки начала обучения не называются из-за пандемии коронавируса. Получить знания в школах смогут 300 ребят в возрасте от 13 до 17 лет.

На сегодняшний момент программа «Лифт в будущее. Школа» реализуется в Ростовской, Вологодской, Смоленской областях, Ставропольском крае, республиках Башкортостан, Карелия, Алтай, Карачаево-Черкесия.