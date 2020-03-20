Ярославль, 20 марта, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров считает, что вызванный эпидемией коронавируса кризис сильнее всего ударит по туристической отрасли и строительству. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров

«Однозначно страдают структуры, которые занимаются перемещением за границу: туристические агентства, транспортные компании. Серьезные проблемы у тех, кто занят во внутреннем туризме. Это отели, рестораны, музеи, весь общепит, весь сопутствующий бизнес. Ярославская область входит в «Золотое кольцо», но поток туристов сейчас почти остановился. Один из владельцев кафе на трассе М-8 рассказал мне, что выручка за день одного кафе составила 900 рублей. Он за электричество больше платит в день. Ситуация очень тяжелая, так как бизнес создавался годами, большим трудом предпринимателей. В Переславском районе на днях закрылось три кафе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.

Серьезные проблемы ожидаются, по мнению уполномоченного, и в строительной отрасли. Здесь кризисные явления наложились на действия государства по отмене долевого строительства.

«Мы видим кризис в сфере малого и среднего бизнеса. Стоит вопрос даже не о поддержке, а о спасении. Нужны решительные меры со стороны государства. Говорят о льготах по арендной плате, но 90% арендуемых площадей принадлежат частным собственникам. Вряд ли они будут готовы идти навстречу. Что касается муниципалитетов, то для них это выпадающие доходы. Я думаю, что мэрия Ярославля могла бы снизить ставки на 50%. Необходимо снизить имущественные налоги для малого и среднего бизнеса, которые выросли в последнее время из-за применения кадастровой оценки», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Сейчас уполномоченный готовит свои предложения по антикризисным мерам, которые будут представлены властям региона и, возможно, в правительство России.