Чувашские власти рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом
Чебоксары, 20 марта, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Житель Чувашии, у которого диагностировали коронавирус, «чувствует себя хорошо». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Отмечается, что пациент находится в специализированной палате инфекционного отделения БСМП с изолированной вентиляцией и индивидуальным санузлом. Питание ему доставляется через специальный шлюз в стене палаты. Лечение проводится врачами в специализированных защитных костюмах.
По словам врачей, температура также в пределах нормы.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Чувашии подтвердили первый случай коронавирусной инфекции, он — «завозной»: пациент накануне вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию. Врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что пациент проявил «сознательность и сам пришёл к медикам, чтобы провериться после возвращения из заграницы».
Всех пассажиров (двух бортов), вместе с которыми летел заразившийся коронавирусом житель Чувашии, обещают проинформировать об этом, а летевших с ним жителей республики — изолировать и проверить на наличие новой вирусной инфекции.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу.