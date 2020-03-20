Чебоксары, 20 марта, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Житель Чувашии, у которого диагностировали коронавирус, «чувствует себя хорошо». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Cap.ru Врачи в специализированных защитных костюмах

Отмечается, что пациент находится в специализированной палате инфекционного отделения БСМП с изолированной вентиляцией и индивидуальным санузлом. Питание ему доставляется через специальный шлюз в стене палаты. Лечение проводится врачами в специализированных защитных костюмах.

«В настоящее время состояние больного удовлетворительное, по его словам он чувствует себя хорошо. Кроме небольшой слабости, пациента ничего не беспокоит», — говорят в минздраве, отмечая, что у заразившегося коронавирусом «нет ни кашля, ни боли в горле, ни насморка и других привычных симптомов ОРВИ».

По словам врачей, температура также в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Чувашии подтвердили первый случай коронавирусной инфекции, он — «завозной»: пациент накануне вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию. Врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что пациент проявил «сознательность и сам пришёл к медикам, чтобы провериться после возвращения из заграницы».

Всех пассажиров (двух бортов), вместе с которыми летел заразившийся коронавирусом житель Чувашии, обещают проинформировать об этом, а летевших с ним жителей республики — изолировать и проверить на наличие новой вирусной инфекции.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу.