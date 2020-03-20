Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Через три неделе в Петербурге официально открывается сезон навигации, до этого времени мосты города на Неве будут разводиться в тестовом режиме, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

Дарья Драй ИА REGNUM Троицкий мост

С середины марта специалисты уже начали проверять разводные мосты города перекинутые через Неву и Малую Неву. Первыми мостами, разведенными в преднавигационный период 2020 года, стали Троицкий и Литейный, их разводки состоялись в ночь с 16 на 17 марта.

Как отмечают в учреждении, такие технические мероприятия будут проходить почти каждую ночь до открытия навигации — 10 апреля.

«Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Больше всего разводок выполнит Литейный мост — их будет 14», — отмечается в сообщении.

Отметим, очередные технические разводки ожидаются в ночь с 22 на 23 марта. С 01:20 до 04:50 и с 02:00 до 04:55 будут разведены Троицкий и Тучков мосты.