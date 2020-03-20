Барнаул, 20 марта, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Собранные следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательства явились достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора продавцам «синтетики» из Бийского района. Как сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе регионального УФСБ, жители региона Дмитрий Караваев (1975 г.р.), Роман Жуков (1993 г.р.), и Алексей Грушко (1991 г. р) проведут в заключении более шести лет.

УФСБ по Алтайскому краю Синтетические наркотики в Алтайском крае изъяли сотрудники ФСБ

УФСБ по Алтайскому краю Найденные сотрудниками ФСБ синтетические наркотики

По данным следствия, с мая по июль 2019 года наркоторговцы забирали в соседних регионах крупные партии наркотических средств и привозили их в Алтайский край. Здесь они не только расфасовывали «товар», но и помешивали в наркотик различные вещества, чтобы увеличить объём мелкооптовых «закладок».

»Распространение среди конечных покупателей осуществлялось через оператора магазина так называемым бесконтактным способом на «темной» части интернета (Darknet)», — пояснили следователи.

Задержание участников проходило одновременно в Бийском районе и Барнауле. Общий объем изъятого из оборота объема наркотиков составил больше 5 килограммов стоимостью свыше 10 миллионов рублей.