Ярославль, 20 марта, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Один из самых крупных весенних фестивалей Ярославля «День медведя» будет проведен в сети Интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

Pixabay.com Интернет

29 марта за самыми важными событиями праздника можно будет следить онлайн, а для самых юных участников фестиваля будет организован и проведен конкурс на лучший творческий номер, посвященный фестивалю и теме медведей в Ярославле.

«Мы меняем формат проведения фестиваля, оставаясь в солидарности с принятыми мерами безопасности в городе. Все основные мероприятия фестиваля можно будет посмотреть из дома в онлайн-трансляции в официальных группах мероприятия в социальных сетях. Кроме того, с сегодняшнего дня мы запускаем творческий конкурс для детей и взрослых, который позволит им занять себя в период вынужденных каникул. Задача снять шуточные или серьезные видео на тему фестиваля, разместить их на своих интернет-площадках и направить в наш адрес. Лучшие работы будут отмечены подарками и призами, а также выложены на официальных интернет-площадках фестиваля. В туристическом комплексе «Алеша Попович двор» будет производиться выдача бесплатных масок медведей, которые участники флешмоба смогут использовать по назначению», — прокомментировала изменение формата фестиваля арт-директор НП «МОТ «Золотое кольцо» Юлия Смук.

В онлайн-режиме можно будет также посмотреть живой концерт популярной ярославской группы «Мамульки бенд», участники которой посвятили фестивалю песню и исполнят ее для виртуальных гостей у памятника бронзовому медведю.