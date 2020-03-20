Ярославль, 20 марта, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Падение курса рубля угрожает планам обновления автобусного парка в Ярославской области. Об этом рассказал генеральный директор АО «Ярославское АТП» Алексей Шабашов.

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Предприятие сейчас активно ведет закупку техники, так как выиграло конкурсы на обслуживание межмуниципальных и пригородных маршрутов. Одним из условий конкурса являлось обновление подвижного состава. Предприятие уже пересматривает свои планы.

«В следующей закупке около 50 единиц транспорта. Однако сложившаяся экономическая ситуация в стране, в частности, повышение курса валюты, пока не позволяют предприятию реализовать данный шаг», — отметил генеральный директор АО «Ярославское АТП» Алексей Шабашов. — В любом случае наша задача обновиться до 100% в ближайшей перспективе.

В начале марта предприятие сейчас разместило закупку на приобретение в лизинг 23 автобусов китайского производителя Higer (или эквивалент) общей стоимостью 290 млн рублей. Пока неясно, как повлияет на нее рост курса доллара и евро.

По данным правительства Ярославской области, на межмуниципальных маршрутах из 260 единиц автобусов работает около 130 машин не старше 2017 года, это большая часть автопарка региона.