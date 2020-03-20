Новое назначение среди участников конкурса «Лидеры России»
Москва, 20 марта, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Антон Машуков, финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — возглавил открывшееся в Тюмени Агентство развития научно-образовательных проектов. Автономная некоммерческая организация учреждена в рамках федеральной программы для содействия реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.
Ранее Антон Машуков работал заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. В сферу его деятельности входила поддержка инноваций, организация взаимодействия предпринимателей и ученых-разработчиков.
В новом Агентстве развития научно-образовательных проектов Антон Машуков займется комплексным сопровождением научных и научно-технических проектов, связанных с деятельностью НОЦ в Тюменской области.
В прошлом году Антон Машуков стал финалистом конкурса «Лидеры России». В этом сезоне впервые организаторы провели в рамках конкурса специализацию «Наука». Всего поступило 22 272 заявки. В полуфинал вышли 214 конкурсантов из 52 регионов России. В том числе из Тюмени. Оценочные мероприятия проходили 16−17 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Финалистами стали 100 человек, 30 из них — победителями, которые получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. 10 участников получат образовательный грант в миллион рублей и продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».
За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России».