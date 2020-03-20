Москва, 20 марта, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Антон Машуков, финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — возглавил открывшееся в Тюмени Агентство развития научно-образовательных проектов. Автономная некоммерческая организация учреждена в рамках федеральной программы для содействия реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Лидеры России» Антон Машуков

Ранее Антон Машуков работал заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. В сферу его деятельности входила поддержка инноваций, организация взаимодействия предпринимателей и ученых-разработчиков.

В новом Агентстве развития научно-образовательных проектов Антон Машуков займется комплексным сопровождением научных и научно-технических проектов, связанных с деятельностью НОЦ в Тюменской области.

«В большой Тюменской области создан Западно-Сибирский научно-образовательный центр мирового уровня. Всего таких центров в России создано 5. Главная задача НОЦ — объединение ВУЗов, научных организаций и бизнеса для создания действительно технологических и инновационных продуктов, способных конкурировать на мировом уровне. Это непростая задача, но фокусировка на конкретных тематиках — для Западно-сибирского НОЦ это арктика, биобезопасность и нефтегаз, объединение ресурсов всех стейкхолдеров — позволят достичь такого результата, — прокомментировал свое назначение Антон Машуков, — Моя первая задача — поддержать те проекты, которые формируются уже сейчас, помочь нащупать им рыночные ниши, найти инвестиции и индустриальных партнеров для их успешной реализации».

В прошлом году Антон Машуков стал финалистом конкурса «Лидеры России». В этом сезоне впервые организаторы провели в рамках конкурса специализацию «Наука». Всего поступило 22 272 заявки. В полуфинал вышли 214 конкурсантов из 52 регионов России. В том числе из Тюмени. Оценочные мероприятия проходили 16−17 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Финалистами стали 100 человек, 30 из них — победителями, которые получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. 10 участников получат образовательный грант в миллион рублей и продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».

«Несмотря на то, что с прошлогоднего финала прошел уже год, ключевые моменты я помню до сих пор. Благодаря конкурсу «Лидеры России» я понял, где мои сильные и слабые стороны, над чем надо работать. Основные направления личностного развития, сформулированные после конкурса, я реализую до сих пор. Дополнительным фактором стала моя учеба на программе EMBA, — подчеркнул Антон Машуков, — Сейчас я присоединился к большой команде Западно-Сибирского НОЦ, в которую уже вошли сотрудники ВУЗов и ряда крупных предприятий, а также участники конкурса «Лидеры России 2020» от Уральского федерального округа: финалисты Раис Абдразаков и Игорь Коваленко, полуфиналисты Дмитрий Пезин и Олег Трофимов. Они уже вовлечены в работу НОЦ. Однозначно, нам нужны лучшие специалисты! Участники конкурса «Лидеры России» — это уже прошедшие хороший отбор и школу ребята. И, конечно, я внимательно посмотрю на новых победителей конкурса по специализации «Наука».

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России».