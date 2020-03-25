Банк России прервал молчание: что будет с рублём — все новости
20 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела внеплановую пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Центрального Банка. В связи с быстрым изменением ситуации на финансовом рынке и распространением коронавируса в России регулятор решил подробно осветить вопросы денежно-кредитной политики и принимаемых стабилизационных мер.
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На предстоящем заседании Совета директоров Банка России его руководство будет ориентироваться на указания Международного валютного фонда. Это 20 марта предположил экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможные итоги этого заседания.
Что касается возможного повышения ключевой ставки, то, как заметил Хазин, в ЦБ РФ «могут решиться на что угодно», так как «их действия никак не связаны с тем, что происходит в реальности».
Об этом: Набиуллина сама в отставку не уйдёт никогда — Михаил Хазин
В настоящее время Банк России проводит операции с валютой на рынке для поддержания курса рубля в соответствии с бюджетным правилом. Оно гласит, что при превышении ценой на нефть цены отсечения регулятор покупает валюту, а при достижении уровня ниже цены отсечения — продаёт. В 2021 году цена отсечения составила 42,4 доллара за баррель.
Все в ожидании… В ближайшее время ЦБ РФ объявит решение по ключевой ставке.
Напомним, в феврале совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6%.
Вспомним 2014 год. 16 декабря курс доллара превысил 80 рублей. В этот же день на экстренном заседании ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 10,5 до 17%.
В дальнейшем Центральный Банк плавно снижал ключевую ставку. С 17% до 15% годовых она была опущена лишь 2 февраля 2015 года. К августу 2015 года она достигла 11% годовых.
Отметим, что в течение последних лет, когда Банк России постепенно снижал ключевую ставку, банки чутко реагировали на её снижению и учитывали эту динамику в своих тарифах — обычно в течение месяца после очередного снижения.
Например, за период с апреля 2015 по апрель 2018 года ключевая ставка снизилась на 6,75 процентных пунктов. В соответствии с этим ставки по вкладам снизились на 6,79 процентных пунктов, по ипотеке — на 7,59 процентных пунктов, а по кредитам наличными — на 13,63 процентных пунктов.
Ключевая ставка сохраняется на уровне 6%.
Центробанк России объявил решение по ключевой ставке: её сохранили на уровне 6%. Такое решение принято 20 марта в ходе заседания директоров ЦБ РФ.
Ранее эксперты допускали, что регулятор предпочтёт сохранить ключевую ставку, не чтобы не допустить разгона инфляции.
В частности, для стабилизации валютного курса у Банка России есть более эффективные методы, чем повышение ключевой ставки, такие как валютные интервенции и обновление норм резервирования для коммерческих банков.
Доллар стоил 78,2 рубля по состоянию на 13.30, после объявления решения о ставке рубль несколько ослаб — 78,8.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Принимая решение по ключевой ставке, совет директоров ЦБ РФ исходил из того, что изменились внешние условия: распространение эпидемии коронавируса и резкое снижение цен на нефть.
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С 1 мая коммерческие банки России должны бесплатно для граждан России осуществлять переводы по номеру телефона при сумме до 100 тыс. рублей в месяц.
С 1 мая коммерческие банки России должны бесплатно для граждан России осуществлять переводы по номеру телефона при сумме до 100 тыс. рублей в месяц. Такое решение приняли в ходе совещания директоров ЦБ РФ.
Напомним, ранее Центробанк России объявил решение по ключевой ставке: её сохранили на уровне 6%.
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Сохранив ключевую ставку, ЦБ занял компромиссную позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
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В течение прошлого года Центральный Банк России снизил ключевую ставку всего на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — ещё на 0,25.
Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 6,00% годовых выглядит сбалансированным. Повышение ставки сейчас могло бы ударить по перспективам экономики, которые пока еще оставляют небольшие шансы на то, что по итогам года ВВП России покажет околонулевой рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Читайте подробнее: Сбалансированное решение: о ключевой ставке ЦБ РФ
Решение ЦБ РФ вполне устроило валютный рынок: курсы доллара и евро по отношению к рублю снижаются. В ближайшие дни ожидается курс доллара в диапазоне 78−80 руб., а курс евро — в коридоре 84−86 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, то Банку России придётся повысить ключевую ставку, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 20 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Центральный банк РФ оставил ключевую ставку на уровне 6%. Как пояснил Комолов, ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого Центральный банк может влиять на размер денежной массы. Чем эта ставка выше, тем сильнее желание коммерческих банков разместить свои резервы на счетах Центрального банка. В то же время им сложнее занимать у Центрального банка.
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Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») поддержал решение Банка России сохранить размер ключевой ставки на уровне 6 процентных пункта, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.
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Решение Банка России не повышать ключевую ставку соответствует текущей экономической ситуации, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 20 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Подробности в материале: Стало известно, когда Центральный банк РФ повысит ключевую ставку
Аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович:
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Банкам и микрофинансовым организациям дана рекомендация от Центрального Банка реструктурировать кредиты и займы клиентам, заразившимся коронавирусом. Также таким заемщикам рекомендовано не назначать пени и штрафы. Такое решение приняли в ходе совещания директоров ЦБ РФ.
Совет адресован коммерческим банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам. Реструктурировать задолженность рекомендуется, если клиент подаст заявление и официально подтвердит диагноз.
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Решение ЦБ о сохранении размера ключевой ставки — половинчатое, но говорит о компромиссном подходе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).
«Я думаю, что решение ЦБ — половинчатое. Когда лихорадило курс рубля, банк молчал. Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 6 процентов — это «выдавленное» из Центробанка решение, потому что, по некоторым данным, они вообще рассматривали варианты в том числе и повышения ключевой ставки с той же самой единственной целью — не разгонять инфляцию. И то, что сегодня принято решение оставить ставку на прежнем уровне, говорит о компромиссном подходе к решению экономических проблем», — рассуждает Ганзя.
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Даже при сохранении ключевой ставки без изменений, банки могут начать адаптировать ставки к изменениям в векторе монетарной политики ЦБ.
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Тем временем на торгах доллар продолжает расти и на 14:30 мск составил 79,53 руб.
Решение о сохранении ставки ЦБ — логичное в условиях волатильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявил глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.
«Сохранение ставки — логичное решение по нескольким причинам. Во-первых, ситуация с ценами на нефть и коронавирусом быстро и довольно непредсказуемо меняется. Правительство РФ уже предприняло ряд мер для стабилизации ситуации, и сейчас нужно время для оценки эффективности этих мер», — рассуждает Рябинин.
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Началась пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной.
Набиуллина: с момента прошлого заседания совета директоров ситуация сильно изменилась, радикально отличаясь от прогноза в феврале.
Набиуллина: принято не только решение по ставке, но и ряд мер для сохранения экономической стабильности.
Набиуллина: ситуация непростая. На глобальной экономике снижается одновременно и предложение, и спрос. На нефтяном рынке проблемы обусловлены одновременным ростом добычи и снижением потребления.
Неопределённость с коронавирусом может провоцировать локальный повышенный спрос на отдельные товары с длительным сроком хранения. Это не имеет долгосрочных последствий, но влияет на динамику инфляции.
В дальнейшем такое поведение напротив приведёт к снижению спроса, что окажет понижательное влияние на темпы роста потребительских цен.
Замедление глобальной экономики привело к выходу инвесторов из рисковых активов, к повышению премии на риск и увеличению волатильности на финансовых рынках.
Ослабление рубля имеет проинфляционный эффект и может оказать влияние на инфляционные ожидания. Упали цены на финансовые активы, выросли доходности на российском долговом рынке.
По ключевой ставке рассматривались все три возможных сценария: рост, сохранение и снижение.
В пользу снижения высказывались соображения о среднесрочных факторах динамики инфляции. Дезинфляционные факторы внутренние пока что преобладали и никуда не уходят и даже растут — снижение потребление приводит к давлению на доходы граждан.
Даже в более длительной перспективе ситуация смещена в пользу дезинфляционных факторов сниженного спроса.
Учитывая лаги влияния денежно-кредитной политики было бы разумно снизить ставку уже сейчас, однако под влиянием ослабления рубля баланс сместился в пользу проинфляционных рисков.
Динамика финансовых рынков и возможное дальнейшее снижение цен на нефть влияют на инфляционные ожидания. Важно не допустить раскручивание инфляционной спирали.
В условиях повышенной волатильности на финансовом рынке решения по денежно-кредитной политике может влиять и на финансовую стабильность. С этой точки зрения было бы уместно повышение ставки.
Принятое решение балансирует краткосрочные и долгосрочные риски.
В ЦБ полагают, что после возможного временного повышения инфляции и снижения экономической активности в 2020 году, произойдёт улучшение деловой динамики и инфляция вернётся к цели 4% с учётом проводимой ДКП.
В будущем будет использоваться такая же логика в принятии решений, как и сейчас.
Другие меры Банка России включают меры по поддержке малых и средних предприятий, ипотечного кредитования, защиты интересов граждан, пострадавших от коронавируса.
В ЦБ РФ приняли меры, которые направлены на расширение возможностей для реструктуризации кредитов для тех граждан, которые пострадали от коронавируса.
События на глобальных сырьевых и финансовых ранках развиваются не по тому сценарию, который предполагал прогноз Банка России. Об этом 20 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Как пояснила глава ЦБ РФ, ситуация кардинально изменилась. По её словам, пандемия коронавируса оказывает давление на глобальную экономику, что снижает и производство, и спрос. В то же время волатильность финансовых рынков резко выросла. Произошло глубокое падение цен на нефть, связанное как с ростом добычи, так и со снижением потребления. Как подчеркнула Набиуллина, неопределённость и беспокойство могут провоцировать спрос на отдельные товары. Это, по словам главы ЦБ РФ, делает динамику цен более волатильной, что может привести к росту инфляции.
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Для облегчённого перевода сотрудников на «удалёнку» готовятся послабления по сдаче отчётности. Временный отказ от проверок.
В отличие от изменений в ключевой ставке, регуляторные изменения имеют быстрый и адресный эффект.
Имеет место тесное взаимодействие ЦБ с правительством РФ, указала Набиуллина.
Набиуллина: рецессия — это когда отрицательные темпы роста идут несколько кварталов подряд. Темпы во втором квартале 2020 года могут замедляться, они будут скорее всего меньше, чем в первом квартале. Но годовые темпы останутся в положительной зоне, считает Набиуллина.
ЦБ РФ исходит из предположения, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учётом принимаемых мер.
Набиуллина: вопрос о повышении ставки с повестки не снят.
Набиуллина: инфляция достигнет пика в первом квартале 2021 года. Но в настоящий момент считаем, что это превышение не будет значительным относительно таргета.
Набиуллина: оценки равновесной ставки — 2−3% в реальном выражении, скорее ниже к нижней части этого коридора.
Набиуллина: риска резкого и устойчивого роста цен в целом и на определённый тип продукции нет.
Набиуллина: в ближайшем будущем будут приобладать дезинфляционные факторы.
Не факт, что по итогам года будет экономический спад. Но прогноз будет уточняться — ситуация развивается с большим отклонением от базового прогноза.
Банк России не видит риска резкого или устойчивого роста в целом и на определённые виды продукции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
По её словам, в настоящее время действуют факторы разного рода — как проинфляционные, так и способствующие снижению инфляции.
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К трудному периоду РФ подошла с большим запасом прочности, указала глава ЦБ РФ.
Регуляторные послабления сейчас сильно отличаются от того, что было в 2014. Тогда поддерживали устойчивость финансовых институтов ради устойчивости. Сейчас в основном послабления поддерживают кредитование банками экономики.
В целом финансовая система устойчива, накоплены достаточные запасы капитала. В совокупности накопленные буферы консервации капитала, системной значимости превышают 2 трлн, что могут использовать банки.
Ослабление курса нацвалюты в этом году станет фактором, сглаживающим давление на экспортную компоненту ВВП со стороны снижения ценовой конъюнктуры в нефти.
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Набиуллина: смысла пересматривать список системно значимых кредитных организаций нет.
В докапитализации необходимости нет. Стресс-тесты проводятся и будут проводиться — согласно ним, система устойчива.
Пакет мер вполне возможно будет расширяться, в зависимости от развития ситуации (помимо поддержки тех, кто пострадал от коронавируса).
Пролонгация кредитов не станет дополнительной нагрузкой на капиталы и резервы, отмечает Набиуллина.
Потребкредитование: пока данных оперативных мало для решений, но в ЦБ РФ не считают правильным, чтобы люди с уже большими долгами продолжали брать кредиты ради поддержания совокупного спроса.
Пока повода для того, чтобы убирать надбавки и регулирование потребкредитования, нет.
Бюджетное правило оказывает стабилизирующий эффект на экономику, цена отсечения 42+ долларов за баррель. Стабилизирующий эффект бюджетного правила может сократиться, если цена отклоняется всё ниже цены отсечения.
Поэтому в рамках сделки по Сбербанку сделано всё, чтобы снизить волатильность на валютном рынке в этот период, полностью компенсировать эффект от снижения валютной выручки. Это не новая цена отсечения, а усиление стабилизирующего эффекта цены отсечения.
Набиуллина: в среднесрочной перспективе виден потенциал дальнейшего снижения ставки.
Краткосрочно превалируют проинфляционные факторы. Когда снова можно будет говорить о снижении ставки, зависит от конкретной ситуации.
Сочетание фискальных и монетарных мер зависит от конкретных вызовов. ЕЦБ и ФРС сталкиваются с комплексными проблемами, потому применяют разные методы. Арсенал и потенциал использования ограничен из-за исторически низких уровней ставок. Потому для стимулирования экономики применяются фискальные меры.
В России так же важно сочетание монетарных и фискальных мер. Будут применять в зависимости от развития ситуации.
Набиуллина о санкциях против РФ ради поддержания цен на нефть: вероятность оценить тяжело, но мы живём уже несколько лет под санкциями и постоянно идут слухи о санкциях новых. Главное — иметь подушку безопасности.
Банк России исходит из того, что банк и финансовые институты будут учитывать сложную ситуацию, в которую могут попасть их клиенты в связи с распространением коронавируса. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 марта, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя новость о том, что ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО реструктурировать кредиты и займы клиентам, заразившимся коронавирусом.
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Внеплановые решения по ставке допустимы — Набиуллина
Программа выкупа ОФЗ Центробанком не планируется, хотя такие предложения поступают. Кривая доходности ОФЗ меняется в соответствии с изменившимися условиями.
Бегство иностранного капитала из госдолга: госдолг был привлекателен для иностранного капитала, выход инвесторов сейчас есть, но это скорее связано с потребностью в ликвидности. Больших проблем в ЦБ РФ не видят. В худшем случае эффект будет слабым в результате малых размеров госдолга.
Набиуллина о прямых выплатах гражданам как антикризисной меры: в других странах к этому прибегают, когда другие меры исчерпаны.
В таких случаях тяжело оценить эффективность, вызовут ли деньги стимулирование спроса. В России есть множество более традиционных мер для поддержания потребительской активности и доходов.
Эльвира Набиуллина. Дарья Драй © ИА REGNUM
Ипотечный рынок очень активно развиваются, банки повышают ставки по ипотеке даже без изменений ключевой ставки — потому что, например, выросли доходности по гособлигациям. Но чтобы поддержать этот рынок уже приняли сегодня меры, в частности, ипотечные облигации теперь включены в ломбардный список.
Также изменены надбавки макропруденциальные по кредитам с не очень высоким первоначальным взносом.
Ипотечный рынок будет развиваться, несмотря на внешние сложности, благодаря адресным, ипотечным государственным программам, выразила надежду Набиуллина.
Потенциал снижения ставок к 7−8% в период до 2024 года сохраняется.
Переговоры и подготовка сделок по продажам санированных банков пока планируются в соответствии с имеющимися графиками, сбор заявок на продажу Азиатско-Тихоокеанского банка продолжается.
Закрытие бирж не предполагается для непрерывного функционирования финансовой инфраструктуры. В худшем случае будут внедрены методы дистанционного функционирования, где это возможно.
Есть ли психологический порог по снижению рубля? Такого уровня нет, говорит глава ЦБ РФ. Будет регулироваться в меру необходимости поддержания финансовой стабильности.
Ограничение банковских комиссий в системе быстрых платежей необходимо. Будет ли отменено и когда, зависит от развития ситуации.
Спрашивало ли правительство у ЦБ РФ совета по сделке ОПЕК+? Эти вопросы обсуждались. Эффект, который возник от ОПЕК+, сильно усилен от ситуации на мировых финансовых рынков и эпидемией коронавируса. Главное — быть готовым к любому развитию ситуации.
Пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной завершена.
В настоящее время нет необходимости для валютных интервенций. Об этом 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ РФ психологический порог по курсу рубля, после преодоления которого ЦБ был бы готов пойти на экстренные меры.
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Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 20 марта 2020 года. Цитата из трансляции. Фото: cbr.ru
Учитывая лаги во влиянии денежно-кредитной политики на экономику, а также при отсутствии иных значимых факторов, было бы допустимым шагом снизить ключевую ставку Банка России уже сейчас. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, объясняя, чем руководствовалось её ведомство, принимая решение о сохранении ключевой ставки на уровне 6%.
Как призналась Набиуллина, принимая решения по ключевой ставке, Совет директоров ЦБ РФ исходил из комплексной оценки всех факторов, баланса рисков и соображений обеспечения финансовой стабильности.
Подробности в материале: Набиуллина рассказал, почему ЦБ РФ не стал понижать ключевую ставку
В 2020 году возможно временное повышение инфляции и снижение экономической активности. Об этом 20 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, объясняя, почему ЦБ РФ оставил величину ключевой ставки неизмененной.
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Банк России вводит широкий набор дополнительных мер, которые в первую очередь нацелены на обеспечение финансовой стабильности и сохранение потенциала финансового сектора. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Темпы роста экономики РФ во втором квартале 2020 года могут замедляться и, скорее всего, будут меньше, чем в первом. Об этом 20 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, стоит ли ждать начала рецессии во втором квартале 2020 года.
Об этом: Центральный банк РФ ждет стабилизации экономики в III квартале 2020 года
ЦБ отслеживает ситуацию на рынке с учетом эффекта от ОПЕК+, в РФ накоплена устойчивость экономики, которая позволяет выдержать ситуацию. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: Глава ЦБ назвала приоритеты при эффекте от ОПЕК+
Нельзя исключать, что в ближайшем будущем Центральный банк РФ вернётся к рассмотрению вопроса о повышении ключевой ставки. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.
Подробности в материале: Центральный банк РФ: вопрос о повышении ключевой ставки не снят
Банк России будет реагировать на повышение инфляции тогда, когда её отклонение от таргета будет значимым и устойчивым. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 марта, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Банк России ещё не исчерпал свой запас мер по поддержке населения и поэтому не планирует прибегать к прямым выплатам гражданам. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.
Подробности в материале: Набиуллина не видит необходимости в прямых выплатах гражданам РФ
Центральный банк России не видит необходимости в том, чтобы снижать нормативы обязательных резервов в иностранной валюте и базовой ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По её словам, Банк России не ждёт в 2020 году экономического спада, но подчеркнула, что в настоящее время ситуация развивается с большим отклонением от базового прогноза ЦБ РФ. Также она добавила, что к этому периоду «мы подошли с достаточно накопленными буферами», и в распоряжении Центробанка есть весь арсенал инструментов, необходимых для того, чтобы купировать риски и поддерживать экономическую деятельность. Кроме того, она ответила на вопрос о том, рассматривает ли Банк России вопрос о снижении нормативов обязательных резервов, в том числе для обязательств в иностранной валюте, и о снижении базовой ставки взносов в Фонд обязательного страхования вкладов.
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Банк России проводит стресс-тесты российской банковской системы, чтобы понять, как она будет вести себя в случае реализации самых рисковых сценариев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы о том, будет ли в РФ расширен список системно значимых банков, а также не возникнет ли в 2020 году необходимости докапитализации российского банковского сектора.
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Эльвира Набиуллина. Фото: cbr.ru
Бюджетное правило оказывало и продолжает оказывать стабилизирующий эффект на экономику РФ. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос о том, что при проведении операций, связанных с продажей Сбербанка, ЦБ РФ установил фактически новую цену отсечения — 25 долларов за баррель.
Подробности в материале: Набиуллина высказалась о падающей эффективности бюджетного правила
Вероятность введения американских санкций против российской нефтяной отрасли оценить сложно, но Центральный банк учитывает такой поворот событий в своём рисковом сценарии. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.
Об этом: ЦБ РФ готовится к введению санкций против нефтяной отрасли РФ
В Банк России поступают предложения о выкупе ОФЗ. В этом, как передаёт 20 марта корреспондент ИА REGNUM, призналась глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, не планирует ли ЦБ РФ программу выкупа ОФЗ.
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Российский государственный долг достаточно привлекателен. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 марта, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, как её ведомство оценивает риски бегства иностранного капитала из госдолга.
Об этом: Набиуллина ответила, стоит ли опасаться бегства инвесторов из госдолга РФ
Центральный банк РФ решил включить ипотечные облигации в ломбардный список. Об этом, как передаёт 20 марта корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Банк России не переносит сроков, связанных с продажей санированных банков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Подробности в материале: Твердые намерения: ЦБ РФ заверил, что продаст санированные банки
В ВТБ заявили, что банк не меняет условия по своим кредитным продуктам после решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 6%.
«Кредиты наличными можно оформить по ставке от 7,5%, ипотеку — от 7,9%, автокредит — от 2%. Ставки по привлеченным средствам также остаются без изменений, банк провел раунд их снижения в преддверии решения ЦБ РФ: до 6,5% по вкладам и 7% по накопительным счетам (с опцией «Сбережения»). Возможные изменения будут зависеть от действий других игроков и развития макроэкономической ситуации», — отметили в банке.
Центральный банк России. Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Госдуме видят перспективы усиления социальной направленности федерального бюджета на 2020−2022 годы.
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«У правительства есть отличная возможность усилить социально ориентированную составляющую бюджетной политики. Поддержка населения должна стать основным приоритетом», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам. Так, «Тинькофф банк» с 23 марта повысил ставки по вкладам в рублях и долларах и по накопительным счетам. При этом условия кредитования остались без изменений.
Подробности в материале: Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Целый ряд кредитных организаций заняли выжидательную позицию и пока никаких изменений по банковским продуктам не проводили.
Рекомендация Центрального банка России ограничить выдачу наличных в банкоматах является попыткой жестче контролировать денежную массу в период кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
«Центральной банк стремится жёстче контролировать денежную массу в экономике из-за обвала стоимости нефти и курса рубля», — сказал экономист.
Подробности в материале: Экономист объяснил, с чем связано ограничение выдачи наличных в России
Власти Алтайского края своим постановлением от 24 марта 2020 года утвердили новую величину прожиточного минимума. Согласно официальной информации, за четвертый квартал 2019 года (в сравнении с третьим кварталом 2019 года) этот показатель уменьшился на 346 рублей (или 3,4%) и составил 10 365 рублей (для пенсионеров — 8392 рубля, для детей — 9773 рубля).
Мировая экономика в 2020 году вместо даже минимального роста может показать спад. Об этом 24 марта заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, с учётом сегодняшних обстоятельств с распространением коронавируса и мер, предпринимаемых для борьбы с ним, глобальная экономика по итогам 2020 года может не показать даже минимального роста.
Внутренний валютный рынок продолжает закрепляться в более спокойном русле после двухэтапного ослабления в течение марта. Поиск равновесия пока продолжается, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Цетробанк РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал 23 марта валюту на 13,3 млрд рублей.
В крупных городах РФ можно не ждать дефицита наличности, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ЦБ РФ рекомендовал российским банкам ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.
Российский рынок перестаёт быть привлекательным для капитала, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя влияние эпидемии коронавируса на экономику РФ.
Самые неприятные последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, ещё только ждут граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
«Насколько экономика была готова к внешнему воздействию кризиса и низких цен на нефть? Мне представляется, что готова она была не очень. И самые большие неприятности ещё впереди, и связаны они с падением спроса, — сказал Комолов.— У значительной части общества резко упали доходы. Это самозанятые, люди из неформального сектора, люди, связанные со сферой услуг. Все они потеряют в доходах, и как следствие будет падать потребительский спрос. И чем дольше это затянется, тем более ощутимый удар по экономике мы получим, и из кризиса не получится выйти без государственной помощи».
В Челябинской области определены меры по устойчивому развитию региональной экономики в условиях кризиса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
План мероприятий утвердил глава области Алексей Текслер. Определён список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом видов деятельности. В него вошли сферы туризма и гостиничных услуг, общественного питания, культуры, спорта, дополнительного образования и т.д. Работодателям правительство региона даст рекомендации развивать гибкие формы занятости с сохранением при этом размера оплаты труда, а кредитным организациям — установить мораторий на повышение процентных ставок и на требование досрочно возвращать кредиты.
Бизнесмен Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России и выступление на пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о сохранении ключевой ставки на уровне 6%. Предприниматель уверен, что пока ЦБ не видит существенного ухудшения ситуации в экономике страны, поэтому, скорее всего, не будет предпринимать решительных действий.
«Банк России не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере», — отметил Дерипаска на своём сайте.
Об этом: Дерипаска раскритиковал Банк России за нерешительность на фоне пандемии