20 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела внеплановую пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Центрального Банка. В связи с быстрым изменением ситуации на финансовом рынке и распространением коронавируса в России регулятор решил подробно осветить вопросы денежно-кредитной политики и принимаемых стабилизационных мер.

12:34 20.03.2020

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России его руководство будет ориентироваться на указания Международного валютного фонда. Это 20 марта предположил экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможные итоги этого заседания.

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Что касается возможного повышения ключевой ставки, то, как заметил Хазин, в ЦБ РФ «могут решиться на что угодно», так как «их действия никак не связаны с тем, что происходит в реальности».

Об этом: Набиуллина сама в отставку не уйдёт никогда — Михаил Хазин

12:43 20.03.2020 В настоящее время Банк России проводит операции с валютой на рынке для поддержания курса рубля в соответствии с бюджетным правилом. Оно гласит, что при превышении ценой на нефть цены отсечения регулятор покупает валюту, а при достижении уровня ниже цены отсечения — продаёт. В 2021 году цена отсечения составила 42,4 доллара за баррель.

12:56 20.03.2020 Все в ожидании… В ближайшее время ЦБ РФ объявит решение по ключевой ставке.

12:57 20.03.2020 Напомним, в феврале совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6%.

13:00 20.03.2020 Вспомним 2014 год. 16 декабря курс доллара превысил 80 рублей. В этот же день на экстренном заседании ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 10,5 до 17%.

13:04 20.03.2020 В дальнейшем Центральный Банк плавно снижал ключевую ставку. С 17% до 15% годовых она была опущена лишь 2 февраля 2015 года. К августу 2015 года она достигла 11% годовых.

13:21 20.03.2020 Отметим, что в течение последних лет, когда Банк России постепенно снижал ключевую ставку, банки чутко реагировали на её снижению и учитывали эту динамику в своих тарифах — обычно в течение месяца после очередного снижения.

13:24 20.03.2020 Например, за период с апреля 2015 по апрель 2018 года ключевая ставка снизилась на 6,75 процентных пунктов. В соответствии с этим ставки по вкладам снизились на 6,79 процентных пунктов, по ипотеке — на 7,59 процентных пунктов, а по кредитам наличными — на 13,63 процентных пунктов.

13:31 20.03.2020 Ключевая ставка сохраняется на уровне 6%.

13:35 20.03.2020 Центробанк России объявил решение по ключевой ставке: её сохранили на уровне 6%. Такое решение принято 20 марта в ходе заседания директоров ЦБ РФ. Ранее эксперты допускали, что регулятор предпочтёт сохранить ключевую ставку, не чтобы не допустить разгона инфляции. В частности, для стабилизации валютного курса у Банка России есть более эффективные методы, чем повышение ключевой ставки, такие как валютные интервенции и обновление норм резервирования для коммерческих банков. Об этом: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%

13:43 20.03.2020 Доллар стоил 78,2 рубля по состоянию на 13.30, после объявления решения о ставке рубль несколько ослаб — 78,8.

13:43 20.03.2020 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Принимая решение по ключевой ставке, совет директоров ЦБ РФ исходил из того, что изменились внешние условия: распространение эпидемии коронавируса и резкое снижение цен на нефть. Читайте также: Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6%

13:44 20.03.2020 С 1 мая коммерческие банки России должны бесплатно для граждан России осуществлять переводы по номеру телефона при сумме до 100 тыс. рублей в месяц.

13:50 20.03.2020 С 1 мая коммерческие банки России должны бесплатно для граждан России осуществлять переводы по номеру телефона при сумме до 100 тыс. рублей в месяц. Такое решение приняли в ходе совещания директоров ЦБ РФ. Напомним, ранее Центробанк России объявил решение по ключевой ставке: её сохранили на уровне 6%. Об этом: ЦБ РФ установил новый лимит на бесплатные переводы между банками

14:00 20.03.2020 Сохранив ключевую ставку, ЦБ занял компромиссную позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Читайте также: Емельянов: ЦБ не реализовал худший сценарий

14:01 20.03.2020 В течение прошлого года Центральный Банк России снизил ключевую ставку всего на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — ещё на 0,25.

14:03 20.03.2020 Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 6,00% годовых выглядит сбалансированным. Повышение ставки сейчас могло бы ударить по перспективам экономики, которые пока еще оставляют небольшие шансы на то, что по итогам года ВВП России покажет околонулевой рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Читайте подробнее: Сбалансированное решение: о ключевой ставке ЦБ РФ