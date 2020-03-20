Кострома, 20 марта, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Костромской области на коронавирус проверили 117 человек. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает пресс-служба областной администрации. Людей, вернувшихся из-за границы с симптомами заболевания и пациентов с диагнозом «пневмония» медики проверяют в обязательном порядке.

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На карантине в настоящий момент находятся 33 человека. По результатам анализов случаев заражения 2019-nCoV среди жителей региона не выявлено.

Ранее губернатор Сергей Ситников пообещал оперативно проинформировать общественность в случае появления на территории региона первого заболевшего коронавирусом.