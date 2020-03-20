Ростов, Ярославская область, 20 марта, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области сотрудники полиции вывели людей из загоревшегося дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по ЯО Петр Сапронов и Роман Кобелев

17 марта 2020 года около 07 часов 30 минут наряд ДПС на улице Коммунаров заметил дым на втором этаже деревянного жилого дома. Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские зашли в сам дом, жильцы которого еще спали.

Сотрудники полиции оповестили жильцов дома о грозящей опасности.

«Старший инспектор ДПС лейтенант полиции Петр Сапронов и лейтенант полиции Роман Кобелев, осматривая помещения дома, обнаружили, что в квартире, расположенной по соседству с той, где возник пожар, находятся женщина и трое детей. В это время в квартире и подъезде дома уже был стойкий, едкий дым. Сотрудники ДПС вывели детей и женщину на улицу», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, пожар был локализован. В результате действий наряда ДПС удалось спасти жизни людей, предотвратить распространение пожара и минимизировать ущерб.