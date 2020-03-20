Ярославль, 20 марта, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе депутатам измеряют температуру перед заседаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом органе власти.

Ярославская областная дума Измерение температуры в Ярославской областной думе

Температуру измеряют бесконтактным термометром. Контролировать состояния здоровья сотрудников и измерять им температуру рекомендовано указом губернатора. Областная дума решила показать пример другим работодателям.

Сами депутаты, впрочем, пока не проявляют большой озабоченности. В маске 20 марта на заседания комитетов пришел только один депутат — Павел Исаев.

«Считаю, что каждый из нас должен внести посильный вклад в борьбу с распространением коронавируса. Надевая маску, мы заботимся не столько о своем здоровье, сколько о здоровье окружающих. Сейчас власти региона предпринимают большие усилия, чтобы маски в аптеках появились. Следующий шаг — сделать так, чтобы люди начали их использовать в общественных местах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Павел Исаев.