Ярославль, 20 марта, 2020, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле заменят искусственное покрытие запасного поля стадиона «Шинник». МАУ «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля закупило новое покрытие поля и работы по его монтажу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Shinnik.com Запасное поле «Шинника»

Покрытие поля меняли ровно два года назад, работы были завершены в начале 2018 года. Тогда капитальный ремонт поля был приурочен к Чемпионату мира по футболу. Стоимость работ тогда составила 13,1 млн рублей. Гарантия на работы составляет 3 года. Но в мэрии рассказали, что гарантия не распространяется на искусственное покрытие поля.

«Договор включал в себя следующие основные виды работ: подготовка основания футбольного поля, монтаж наружных сетей электроснабжения, прокладка кабеля, подготовка фундамента под трибуны, установка навеса, монтаж сетей связи, установка металлического ограждения, а также укладка искусственного покрытия. Стоимость покрытия не входила в цену договора. Покрытие было предоставлено Российским Футбольным Союзом на безвозмездной основе. В связи с интенсивным использованием поля ЦПЮФ «Шинник», ФК «Шинник» и населением города износ покрытия составил около 70%. В 2019 году в адрес Управления по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля было направлено предложение НП ФК «Шинник» о замене искусственного покрытия запасного футбольного поля стадиона «Шинник». Было принято решение о его замене. Гарантийные обязательства в рамках договора, составляющие 3 года, распространяются только на выполненные работы, а не на само покрытие», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Сейчас покрытие запасного поля вновь поменяют за счет федеральных средств. Они выделены в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной распоряжением Правительства России. На покупку самого покрытия выделено 11 млн рублей, еще 2,4 млн уйдет на его укладку и замену системы освещения. Работы должны пройти в апреле-мае 2020 года.

К качеству работ, проведенных в Ярославле к Чемпионату мира по футболу уже были претензии. Так несмотря на полную замену поля основного стадиона в 2017 году, в 2020 году трава на поле не выросла, что привело к отмене матчей Кубка России и чемпионата ФНЛ.