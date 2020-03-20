Кострома, 20 марта, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса начала сказываться на состоянии костромского бизнеса. Одними из первых это ощутили предприниматели строительной, ювелирной, туристической, ресторанной и организационной сфер. Таким наблюдением с ИА REGNUM поделилась руководитель костромского центра развития и продюсирования малого бизнеса «Амплитуда роста» Айгюль Саидова.

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«Думаю, ситуация очень сильно отразится на костромском бизнесе. У людей слетают заказы, договоренности. Страдает сфера домостроения, очень сильно просело всё, что связано с ивент-сферой, организацией мероприятий. В Костромской области в этом месяце должно было состояться празднование Дня рождения Снегурочки. Мероприятие достаточно масштабное — на него съезжаются гости со всей России, и костромские предприниматели под это подвязаны. После табу на массовые мероприятия всё слетело. Многие рестораторы находятся в состоянии прострации. Буквально вчера в Нижнем Новгороде закрыли ряд крупных ресторанов и заведений города. Если у нас будет такое же — заморозится весь общепит, работа заведений. Страдают турфирмы, ювелирный кластер».

Описывая атмосферу, царящую в костромской бизнес-среде, эксперт отметила преобладание растерянных настроений. Несмотря на это, некоторые руководители пытается обернуть ситуацию в свою пользу.

«Пока основная часть предпринимателей находится в состоянии шока и неопределенности. Никто не понимает, куда и как можно двигаться. Небольшой процент более гибких бизнесменов пытается подстраиваться под ситуацию. «Фэст» начал шить маски, к этой же идее подключились мелкие швейные производства. Люди, чей бизнес построен на обучении — коучи, тренеры начали массово предлагать услуги по переводу бизнеса, мероприятий в онлайн».

По мнению Айгюль Саидовой, процесс коммуникации между костромскими предпринимателями осуществляется в основном вживую. Отсутствие объединяющих мероприятий приведет к сложностям — большая часть бизнесменов не привыкла вести переговоры по «удаленке».

Костромской «Бизнес-центр» отменил все мероприятия до мая. Это значит, что пропала официальная площадка, где предприниматели могут взаимодействовать друг с другом. Костромская область — маленький регион, предприниматели здесь привыкли общаться вживую. У нас есть определённый регламент: сначала списаться с партнером, потом созвониться, потом обязательно встретиться. Сейчас люди не понимают, как они будут коммуницировать.

Ранее в беседе с ИА REGNUM председатель комитета Костромской областной думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству Сергей Калашник отметил падение спроса по всем видам товаров.

«Спрос в регионе падает на всё, кроме, пожалуй, масок. В ситуации с таким уровнем неопределенности гадать, что будет завтра — неблагодарное занятие», — сказал политик.

Проблемы костромского бизнеса не уникальны. Последствия «нефтяного» кризиса в совокупности с эпидемией коронавируса могут оказаться «смертельными» для многих российских предпринимателей. В этой ситуации всё чаше звучат слова о необходимости государственной поддержки. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отсрочку по уплате налогов и страховых взносов получат предприятия, работающие в области искусства, культуры, кинематографии, физкультуры и спорта.