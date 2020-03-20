В Чувашии назначен сити-менеджер Чебоксарского района
Чебоксары, 20 марта, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Чувашии администрацию Чебоксарского района, который является самым крупным сельским муниципальным образованием республики, возглавил 51-летний Николай Хорасев. Ранее он руководил собранием депутатов района. Его кандидатуру поддержали на заседании районного парламента, сообщается на сайте администрации Чебоксарского района.
Двухлетний контракт с вновь назначенным сити-менеджером подписан 19 марта. С 20 марта Николай Хорасев приступил к работе.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Владимир Димитриев покинул пост главы администрации Чебоксарского района и перешёл работать начальником гостехнадзора Чувашии.
Напомним, ранее добровольно сложили полномочия главы администраций Цивильского, Красночетайского районов и города Шумерли.
Справка ИА REGNUM. Николай Евгеньевич Хорасев родился 2 февраля 1969 года в деревне Салабайкасы Чебоксарского района.
Окончил юридический институт МВД России. В 1991—1993 годы работал на «Химпроме», в 1993—2008 годы служил в рядах МВД России. С октябре 2010 года по 30 октября 2015 года возглавлял Вурман-Сюктерское сельское поселение Чебоксарского района. С 30 октября 2015 года избран в собрание депутатов Чебоксарского района, где работал председателем парламента — главой Чебоксарского района.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За доблесть в службе».