Чебоксары, 20 марта, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Чувашии администрацию Чебоксарского района, который является самым крупным сельским муниципальным образованием республики, возглавил 51-летний Николай Хорасев. Ранее он руководил собранием депутатов района. Его кандидатуру поддержали на заседании районного парламента, сообщается на сайте администрации Чебоксарского района.

Cap.ru На заседании районного собрания депутатов. В центре — Николай Хорасев

Двухлетний контракт с вновь назначенным сити-менеджером подписан 19 марта. С 20 марта Николай Хорасев приступил к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Владимир Димитриев покинул пост главы администрации Чебоксарского района и перешёл работать начальником гостехнадзора Чувашии.

Напомним, ранее добровольно сложили полномочия главы администраций Цивильского, Красночетайского районов и города Шумерли.