Ярославль, 20 марта, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Активисты ярославского объединения Общероссийского Народного Фронта и региональной Общественной палаты провели необычный флешмоб, посвященный первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ОНФ. Собравшись в центре Ярославля, участники флешмоба с помощью своих автомобилей выстроили слово «Чайка». Для этого им понадобилось около 50 машин. Таким способом они выразили благодарность первой женщине-космонавту.

Ярославское отделение ОНФ Фрагмент флешмоба

«Интересы родного края наша легендарная землячка успешно отстаивает на федеральном уровне. При ее содействии в Ярославле появился учебно-лабораторный комплекс у сельхозакадемии, Речной вокзал, Планетарий. В Мышкине при поддержке Терешковой сделано берегоукрепление, а в Борисоглебском районе построен новый мост через реку. Мало кто знает, но именно благодаря нашей Чайке, в Ярославле сохранилось высшее военное училище ПВО страны», — заявил начальник регионального штаба ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Помимо активистов «Общероссийского Народного Фронта», акцию поддержали клуб классических ретро-автомобилей «Медведь», Российский союз ветеранов Афганистана, Союз Десантников, ярославская региональная организация «Ветеранов боевых действия на Северном Кавказе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM 6 марта Валентину Терешкову с днем рождения поздравил глава государства, оценив личный вклад первой женщины-космонавта в развитие космоса и многолетнюю законотворческую деятельность.