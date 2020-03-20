Ярославль, 20 марта, 2020, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославской области чиновники продолжают посещать ветеранов Великой Отечественной войны и вручать им юбилейные медали, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат муниципалитета, лидер фракции КПРФ Евгения Овод.

Страница главы администрации Ленинского и Кировского районов в Facebook Поздравление ветеранов в Ярославле

«Сейчас произошёл вопиющий случай: моя бабушка Венера Гарифовна Овод ветеран ВОВ, её приехали поздравить и наградить юбилейной медалью делегация из администраций поселения и Ярославского района. Но у них не оказалось масок! Чиновница пообещала при общении с бабушкой пользоваться шейным платком как маской, прошла в помещение и тут же сняла платок, мол, так удобней, а что такого… Занавес», — рассказала Евгения Овод.

Такая ситуация не только в Ярославском районе. Фотоотчеты о поздравлении ветеранов выкладывали чиновники и депутаты и других муниципальных образований — Переславля-Залесского, Ярославля. Формально нарушений нет: в регионе запрещены мероприятия с участием более 50 человек. С другой стороны, органы власти из-за угрозы распространения коронавируса отменили личные приемы. Отменила приемы и администрация Ярославского района.

«Считаю, что для безопасности ветеранов необходимо отложить очное награждение и расхаживание хуралом чиновников по квартирам до времени, когда опасность коронавируса будет отсутствовать. С таким… «а что такого, что я без маски?» это сколько ветеранов рискуют не дожить до дня Победы?», — задает вопрос депутат Евгения Овод.