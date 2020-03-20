Ростов-на-Дону, 20 марта, 2020, 09:14 — ИА Регнум. Интернет-пользователи отреагировали на сообщение о крупном пожаре на ростовском рынке «Атлант». Часть подписчиков паблика «Ростов Главный» считает, что причиной возникновения огня стал поджог.

61.mchs.gov.ru Огнеборцы тушат крупный пожар

«Война базаров», «Конкуренция», «Перефразируя классика, можно сказать: «Если торговые павильоны загораются, значит, это кому-нибудь нужно», «Бедные предприниматели. Времена и без того тяжёлые, а тут такое», — высказались комментаторы.

ИА REGNUM напоминает, что огонь вспыхнул на территории рынка в ночь на 20 марта. Площадь пожара составила 680 кв. метров. На месте продолжают работать спасатели. Пока объявлена локализация пожара.