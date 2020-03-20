Нижний Новгород, 20 марта, 2020, 08:23 — ИА Регнум. В Приволжском округе войск национальной гвардии РФ назначен новый заместитель командующего. Пост занял Евгений Русанов, сообщается на сайте ведомства.

73.rosgvard.ru Евгений Русанов

Указом президента России Владимира Путина приступил к исполнению обязанностей заместителя командующего Приволжским округом войск Росгвардии генерал-майор Евгений Русанов, который ранее работал заместителем начальника штаба Уральского округа.

Отметим, датой создания приволжского подразделения считается 14 октября 1980 года: тогда на базе управления конвойной дивизии, штаб которой дислоцировался в Горьком, было сформировано управление внутренних войск по Волго-Вятской зоне. В 1987 году управление было переименовано в Приволжское, а в марте 1993 года на базе управления создан Приволжский округ внутренних войск МВД России. В 2008 году округ преобразован в Приволжское региональное командование ВВ МВД России, а 1 октября 2016 года — в округ войск национальной гвардии России.

Возглавляет Приволжский округ войск Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин.

Всего в составе Росгвардии насчитывается восемь округов: помимо Приволжского, есть Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Южный, Уральский, Сибирский и Восточный.