Ростов-на-Дону, 20 марта, 2020, 08:01 — ИА Регнум. Появились фотографии с места крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на 20 марта на территории ростовского рынка «Атлант», передаёт ИА REGNUM.

61.mchs.gov.ru Более 100 человек борются с пожаром на рынке «Атлант»

В настоящее время групировка сил и средств в посёлке Янтарный Аксайского района увеличена — до 100 человек и 33 спецмашин. Во время пожара произошло обрушение двух торговых павильонов.

По предварительным данным, пострадавших нет. По последней информации, площадь пожара составила 680 кв. метров.