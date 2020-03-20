Чебоксары, 20 марта, 2020, 07:35 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с резким спросом на крупы может измениться режим работы и линейка продукции «Чебоксарского элеватора». Эти вопросы были обсуждены на встрече врио главы республики Олега Николаевас директором «Чебоксарского элеватора» Александром Дмитриевым, сообщилиИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Cap.ru На чебоксарском элеваторе

В ходе поездки на предприятие, где производится четыре вида круп, Олег Николаев предложил переориентировать выпускаемую продукцию, констатировав, что в настоящее время«резко повысился спрос на крупы».

Также достигнута договорённость о переходе на двухсменную работу, при необходимости — на трёхсменное производство. По словам руководителя республики, это позволит обеспечить бесперебойные поставки в магазины и не допустить роста цен.

«Ситуация в целом стабильная. Запасы, которые у нас сформированы как по пшенице, так и по другим видам зерновых культур, позволяют нам обеспечить необходимые объемы производства и поставки продукции в розничную сеть», — уверен врио главы Чувашии.

Cap.ru На чебоксарском элеваторе

Отметим, что мельница чебоксарского элеватора перерабатывает 500 тонн зерна в сутки. Здесь производится мука шести сортов и четыре вида крупы: манная, пшеничная, перловая, ячневая.

Как сообщалоИА REGNUM, в Чувашии создана межведомственная рабочая группа по контролю ситуации на продовольственных рынках. Помимо мониторинга, на неё возложен контроль ситуации на продовольственных рынках.

Читайте также: Цены на продукты питания в Чувашии будет контролировать рабочая группа

Напомним, 17 марта глава государстваВладимир Путин призвал население не закупаться впрок, уверив, что запасов продовольствия в России достаточно и нет нужды тратить деньги на продукты, которые потом придётся выбросить.