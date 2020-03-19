Тамбов, 19 марта, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Тамбовская область получит 66,5 млн рублей из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Рассказово, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Общая стоимость проекта составит 117 млн рублей.

Tambov.gov.ru На «Спартаке» построят новый ФОК

Министерство спорта России и управление по физической культуре и спорту Тамбовской области заключили соглашение о выделении средств из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Рассказово. Он будет возведен на стадионе «Спартак». Проектная продолжительность строительства — 17 месяцев.

Как отметили в управлении по физической культуре и спорту региона, ориентировочная сметная стоимость строительства составляет 117 млн рублей. Из них 66,5 млн рублей будет выделено из федерального бюджета. Остальные средства на условиях софинансирования добавят из бюджета Тамбовской области.

Новый спорткомплекс представляет собой одноэтажное здание. В нём будут обустроены два спортивных зала: малый и универсальный. В малом разместится зал ритмической гимнастики, тренажерное оборудование. Универсальный спортивный зал предназначен для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, гандбола, тенниса, бадминтона, настольного тенниса и мини-футбола. В комплексе запроектированы четыре раздевалки с душевыми и туалетами, гардероб и другие технические помещения. Пропускная способность комплекса — 60 человек.

Государственным заказчиком выполнения строительно-монтажных работ является управление по физической культуре и спорту области. Во втором квартале 2020 года планируется провести аукцион в электронной форме по определению подрядчика на строительство нового ФОКа.

Отметим, на Тамбовщине большое внимание уделяется созданию современной спортивной инфраструктуры, так как глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт — темы не менее важные для развития региона, чем экономика.