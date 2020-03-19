Тамбов, 19 марта, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году благодаря национальному проекту «Демография» будет завершено строительство семи детских садов и начато строительство еще трех детских садов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Новый детсад в Тамбовской области

Для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» в регионе завершат строительство семи детских садов на 910 мест и начнут возведение еще трех детских садов на 490 мест. Об этом сообщила начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова на итоговой коллегии ведомства.

На данный момент строительство детсадов ведется в городах Тамбов и Уварово, Тамбовском районе. Как отметила Татьяна Котельникова, предпринятые за последние пять лет администрацией области меры позволили обеспечить дошкольным образованием 81% детей от 1 года до 7 лет. Это одна из самых высоких цифр в стране (средний показатель — 66,5%).

С 2015 года по 2019 год в области создано более 7 тыс. дополнительных дошкольных мест. Построено семь детских садов почти на 2 тыс. мест. За счёт проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более пяти тысяч мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 млрд рублей.

Все это позволило сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Почти в четыре раза снижено число детей до трех лет, находящихся в очереди на получение места в детском саду. Если в 2019 году этот показатель составлял 1220 человек, то в 2019 году — 338 человек. В 24 муниципальных образованиях области отсутствуют очереди на устройство детей в детские сады в этой возрастной категории.

По словам Татьяны Котельниковой, наиболее острая ситуация сохраняется в Тамбовском районе и Тамбове — в каждом из этих муниципалитетов более 100 малышей еще не устроены в детские сады. Новые дошкольные образовательные учреждения, которые будут построены в 2020 году, этот вопрос с повестки дня должны снять.

«Президент России Владимир Путин ставит перед нами глобальные задачи по обеспечению доступности дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в возрасте до трёх лет к 2021 году, — отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на открытии детского сада «Медвежонок» в октябре 2019 года.

Анализируя опыт строительства и ввода в эксплуатацию детских садов в регионе в 2019 году, Татьяна Котельникова обратила внимание глав городов и районов, участвующих в проекте, на соблюдение установленного графика реализации мероприятий. По её словам, на уровне каждого муниципалитета нужно «продумать и отработать систему максимального сокращения времени между вводом объекта в эксплуатацию, получением лицензии на образовательную деятельность и приемом детей».