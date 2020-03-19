Санкт-Петербург, 19 марта, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Множество людей выстроилось в очередь к офису авиакомпании «Аэрофлот» в Петербурге в четверг, 19 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в офис «Аэрофлота» в Петербурга

В связи с эпидемией коронавируса и многочисленными отменами как зарубежных, так и ряда внутренних авиарейсов горожане и другие клиенты отправились к представителям компании напрямую. Очередь тянется по улице Рубинштейна, где расположен петербургский офис перевозчика.

В социальных сетях пассажиры жалуются, что дозвониться до колл-центра по вопросу перебронирования или возврата средств за билеты невозможно, приходится тратить по полдня.

«Если Вам требуется оперативная помощь, рекомендуем обратиться в ближайший офис компании», — отвечает на это «Аэрофлот».

Напомним, Россия частично прекратила авиасообщение со странами Европы и Азии в связи с пандемией коронавируса. С 20 марта будут ограничены полеты в Великобританию, США и ОАЭ.

«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. В 2019 году компания перевезла 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 60,7 млн.