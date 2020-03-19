Москва, 19 марта, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Петиция за перенос или отмену весеннего призыва в российскую армию в связи с распространением коронавируса появилась на портале Change.org.

Фото Александры Фроловой В интернете появилась петиция за отмену или перенос весеннего призыва

Напомним, в связи с вспышкой нового китайского вируса, по всей России вводятся значительные меры предосторожности: во многих крупных городах начинает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, численностью более 50 человек, учебные заведения закрывают на карантин, фирмы переводят сотрудников на удаленный режим работы. Границы России закрыты для иностранцев с 18 марта до 1 мая, а людей, контактировавших с зараженными или прилетевших из других стран, помещают в карантин. Отменено множество мировых событий. Число зараженных вирусом COVID-19 по данным в России на 18 марта составляет 147 человек. Количество заразившихся в мире, по последним данным, составляет более 200 тыс., около 8 тыс. человек погибли.

В то же время, отмечается в петиции, на фоне всей проделанной работы по обеспечению безопасности горожан, уже 1 апреля 2020 стартует весенний призыв в армию, который может значительно усугубить ситуацию с распространением заболевания. «Молодым парням по всей стране придут повестки в военкомат. За неявку по такой повестке грозит уголовная ответственность по статье 328 УК РФ, — подчеркивают авторы петиции. — В весенний призыв обычно призывают от 120 до 160 тысяч призывников. Но вызываются на мероприятия, связанные с призывом, в разы больше. Сотни тысяч призывников будут толпиться в тесных коридорах военкоматов. Это идеальная среда для распространения любых вирусных заболеваний, в том числе коронавируса 2019-nCoV».

Авторы петиции уверены, что условия проведения призывной кампании могут противоречить рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, а само проведение призыва грозит ухудшением ситуации с пандемией О том, что произойдет в том случае, если зараженный попадет в сборный пункт или непосредственно в армию, — трудно представить. Замкнутое пространство, характерное для этих мест может существенно усугубить ситуацию со здоровьем призывников: не исключена вероятность, что лето и осень 2020 года будет характеризоваться перенаселением военных госпиталей.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят возможность переноса весеннего призыва.

«Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к Министерству обороны», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос корреспондента РБК.

В своей петиции организаторы официально обращаются к властям: «Мы просим Министерство обороны Российской Федерации принять меры по переносу сроков ближайшего весеннего призыва в армию или его отмены, если это потребуется для профилактики коронавируса».