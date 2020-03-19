Тула, 19 марта, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Меры по предупреждению завоза и распространения коронавируса усиливают в Тульской области. Ситуация обсуждалась 19 марта на заседании оперативной группы, которое провёл губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Заседание оперативной группы по коронавирусу

Как отметил губернатор, за последние сутки в регионе подтвердили первые три случая заражения новым коронавирусом. Все трое заболевших ранее вернулись из Италии. Их своевременно изолировали, сейчас они находятся под наблюдением врачей в медучреждении. Также установлены все контакты заболевших, эти люди изолированы.

Как отметил министр здравоохранения Алексей Эрк, состояние самих заболевших удовлетворительное, они останутся в стационаре до полного выздоровления. На случай ухудшения ситуации с заболеваемостью регион обеспечен необходимыми резервами. Уже обследованы 358 человек, 316 находятся под наблюдением. В распоряжении имеется более 500 тест-систем для проведения исследований, их запас постоянно пополняется. В регионе, по поручению губернатора, разработан комплексный план мероприятий по противодействию распространению вирусной инфекции в Тульской области, план готовятся представить на подпись Алексею Дюмину.

Алексей Дюмин также сообщил об ужесточении ограничительных мер в регионе, в частности, до 12 апреля вводится запрет на проведение деловых, культурных, спортивных, развлекательных, досуговых и иных массовых мероприятий с числом участников более 30 человек, будет приостановлена деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи госучреждений соцобслуживания. В развлекательные центры пока не будут пускать детей от 13 до 18 лет. Также под запретом выезды любых организованных детских групп за пределы Тульской области, в том числе творческих коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

«Такие ограничения — вынужденная временная мера. Это вопрос безопасности жителей. На примере некоторых стран мы видим последствия промедления с принятием жёстких мер. В итоге они всё равно вводятся, но уже на фоне переполненных больниц и летальных исходов», — сказал Алексей Дюмин.

В регионе также планируется ввести специальные меры поддержки для предпринимателей — им предоставят отсрочку по займам региональной микрофинансовой организации, предоставят новые финансовые льготы. До 1 мая прекращены все проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Губернатор особо подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить детям и людям старшего возраста. Пожилые должны быть окружены вниманием своих близких, социальных служб и волонтёров, иметь дома все необходимое. Для детей необходимо организовать не только дистанционное обучение, но и занятия дополнительного образования. Можно проводить трансляции мастер-классов по различным направлениям, онлайн экскурсии по музеям. Нужно искать новые формы работы.

«Только ограничениями мы не сможем сдержать распространение коронавируса. Многое зависит от нас самих. Соблюдение элементарных правил (мытье рук, проветривание помещения, сокращение числа контактов с другими людьми) поможет нам в борьбе с этой общей проблемой. Только совместными усилиями мы сможем её преодолеть», — обратился Алексей Дюмин к жителям Тульской области.

Глава региона также предостерёг жителей от мошенников, которые активизировались на фоне вируса, и призвал не терять бдительность и спокойствие.