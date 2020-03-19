Ярославль, 19 марта, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Священник из Ярославской области Александр Парфенов получил диплом Международной общественной премии имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России». Об этом сообщает говорится в пресс-релизе организаторов премии.

Ольга Мазанова Александр Парфенов

Всего награды получат два лауреата и четыре дипломанта, в числе которых и Александр Парфенов. Диплом ему присвоен за деятельность «по сохранению и популяризации культурного наследия г. Ростова и Ростовского района Ярославской области, за последовательную и бескомпромиссную деятельность по защите исторической местности «Гора святой Марии» с уникальным комплексом памятников археологии (упоминается в летописях в 1216 году) и государственного ландшафтного заказника «Верховья реки Сары в окрестностях д. Нагая Слобода».

Отец Александр, служивший настоятелем храма Михаила Архангела села Новотроицкое, на протяжении нескольких лет противостоит попыткам уничтожения Горы святой Марии при разработке карьера. Одновременно он проводит работу по популяризации этого места, ведет экскурсии, пытается придать горе статус объекта культурного наследия.

В 2019 году отец Александр был запрещен в служении, официально Ярославская епархия не обнародовала причин запрета. Сам священник связал это с деятельностью по защите Горы святой Марии.

В 2016 году премию Комеча получала ярославская градозащитница Ольга Мазанова.