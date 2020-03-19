Кострома, 19 марта, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Макарьевском районе Костромской области из-за ледохода сломался автопешеходный мост через Унжу. Об этом сегодня, 19 марта сообщило региональное Управление МЧС России. Одна из опор переправы обрушилась под натиском льда, движущегося по реке.

Мост через реку Унжа в Костромской области

По информации портала К1NEWS.RU, ссылающегося на мнения местных жителей, причиной ЧП могло стать несоблюдение весовых ограничений со стороны водителей большегрузов. Костромичи сообщили журналистам о том, что проезд по мосту «никто не контролирует, особенно ночью».

Мост через Унжу соединял населенные пункты Макарьевского района, расположенные по разным берегам реки. Сейчас он полностью перекрыт. Отрезанными от большой земли остались около 2,5 тысяч костромичей.

Двухсотметровый разборный мост был построен силами военнослужащих автомобильно-дорожной службы Западного военного округа всего за месяц. О его возведении с Министерством обороны РФ договаривался губернатор Сергей Ситников. Торжественное открытие переправы состоялось в 2016 году.