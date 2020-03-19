Костромской политик предложил решение проблемы дефицита медицинских масок
Кострома, 19 марта, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Костромская компания «Фэст» предложила включить многослойные марлевые медицинские маски в составы аптечек, утвержденные приказом Минздрава РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Предприятие «Фэст», принадлежащее известному костромскому предпринимателю, депутату и лидеру политической партии «Социальной защиты» Владимиру Михайлову, специализируется на выпуске медицинских изделий первой необходимости.
Смысл инициативы Владимир Михайлов пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. По мнению бизнесмена, эта мера простимулирует производство многоразовых масок в России и решит проблему их дефицита в будущем:
Владимир Михайлов прокомментировал предположения некоторых СМИ о том, что таким образом компания «Фэст» пытается заработать на коронавирусной панике.
Ранее ИА REGNUM сообщало о нехватке медицинских масок в регионе. По информации ГТРК «Кострома», в условиях дефицита некоторые жители попытались организовать свой бизнес и продавать защитные изделия с рук, минуя аптеки.