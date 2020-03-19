Кострома, 19 марта, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Костромская компания «Фэст» предложила включить многослойные марлевые медицинские маски в составы аптечек, утвержденные приказом Минздрава РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Michailov.info Владимир Митхайлов

Предприятие «Фэст», принадлежащее известному костромскому предпринимателю, депутату и лидеру политической партии «Социальной защиты» Владимиру Михайлову, специализируется на выпуске медицинских изделий первой необходимости.

Смысл инициативы Владимир Михайлов пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. По мнению бизнесмена, эта мера простимулирует производство многоразовых масок в России и решит проблему их дефицита в будущем:

«Сегодня марлевых масок в России вообще нет. И нет производителей, которые бы их делали. Сейчас многие предприятия обязали работников в розничной торговле, общепите находиться в масках. В одноразовой маске можно находиться не более 2 часов. А марлевая маска — её можно использовать до 12 часов в качестве профилактики. В случае симптомов заболевания такие маски меняются 3−4 раза в день, но их можно стирать, гладить и носить, пока не появятся дыры. Но для того, чтобы эти маски произвести, нужна марля 36-й плотности. Так сегодня вся эта марля забрана в госрезерв! Даже её нет. Производители нам сегодня сказали, что до конца мая необходимого сырья, которое идет на производство таких масок, не будет».

Владимир Михайлов прокомментировал предположения некоторых СМИ о том, что таким образом компания «Фэст» пытается заработать на коронавирусной панике.

«Мое предложение направлено на то, чтобы простимулировать российских производителей к производству таких масок. При чем тут «Фэст»? Если бы был спрос, производить маски могли бы предприятия по всей России. А значит мы вряд ли бы столкнулись с таким дефицитом защитных средств как сейчас. Считаю, что правительство должно сделать все, чтобы обеспечить граждан нашей страны средствами защиты. А что критикуют — пусть».

Ранее ИА REGNUM сообщало о нехватке медицинских масок в регионе. По информации ГТРК «Кострома», в условиях дефицита некоторые жители попытались организовать свой бизнес и продавать защитные изделия с рук, минуя аптеки.