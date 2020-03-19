Ярославль, 19 марта, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провел оперативное совещание с заместителями губернатора и членами правительства области по видеосвязи. Об этом Дмитрий Миронов сообщил на своей странице в Facebook.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Дмитрий Миронов

«Протестировали проведение совещаний по видеосвязи. Как и рекомендовало органам власти Министерство труда в период коронавирусной инфекции. Оперативка с членами Правительства области прошла успешно. При необходимости сможем максимально перевести работу в удаленный режим», — написал Дмитрий Миронов.

Губернатор призвал работодателей региона по возможности использовать удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории области