У новой детской поликлиники в Ярославле отняли этаж
Ярославль, 19 марта, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Новая детская поликлиника в Ярославле будет на этаж ниже. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры Ярославской области депутату Ярославской областной думы Елене Кузнецовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство поликлиники в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» началось в 2019 году. В конце года контракт с подрядчиком (ГК «ЕКС») был расторгнут. Как объяснили в правительстве области, это произошло из-за того, что забитые сваи не прошли контрольные испытания.
Как следует из ответа прокуратуры, претензии проектной организации не предъявлялись.
Несмотря на потерю одного этажа, прокуратура не увидела недостатков в измененном проекте. Напротив, по мнению надзорного органа, поликлиника получила ряд преимуществ.
Прокуратура полагает, что предпосылок к срыву сроков строительства нет, так как поликлиника должна быть построена до 2021 года. В ближайшее время будет объявлен новый аукцион на строительство поликлиники.
Прокуратура не видит необходимости принимать какие-либо меры реагирования на эту ситуацию.