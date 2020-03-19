Ярославль, 19 марта, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Новая детская поликлиника в Ярославле будет на этаж ниже. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры Ярославской области депутату Ярославской областной думы Елене Кузнецовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Эскиз детской поликлиники в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство поликлиники в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» началось в 2019 году. В конце года контракт с подрядчиком (ГК «ЕКС») был расторгнут. Как объяснили в правительстве области, это произошло из-за того, что забитые сваи не прошли контрольные испытания.

Как следует из ответа прокуратуры, претензии проектной организации не предъявлялись.

«По инициативе АО «Группа компаний «ЕКС» на безвозмездной основе осуществлена корректировка проекта строительства, на который 26.02.2020 получено положительное заключение ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Согласно объяснениям директора ГУ ЯО «Единая служба заказчика» Миронова М.Г., в соответствии с новым проектом строительство будет осуществлено посредством обустройства монолитного каркаса на фундаментной плите, снижена этажность здания с 6 до 5 при незначительном изменении общей площади», — говорится в письме заместителя прокурора Ярославской области В.Ю. Позднякова.

Несмотря на потерю одного этажа, прокуратура не увидела недостатков в измененном проекте. Напротив, по мнению надзорного органа, поликлиника получила ряд преимуществ.

«Предусмотрены игровые зоны для детей, цифровые табло, колл-центр, комнаты для кормления, колясочная с возможностью фиксации колясок на замок, добавлены помещения врачей, процедурных кабинетов, современные системы вентиляции, фильтрации, кондиционирования, охранного телевидения, внутренней и внешней телефонной связи…», — говорится в ответе прокуратуры.

Прокуратура полагает, что предпосылок к срыву сроков строительства нет, так как поликлиника должна быть построена до 2021 года. В ближайшее время будет объявлен новый аукцион на строительство поликлиники.

Прокуратура не видит необходимости принимать какие-либо меры реагирования на эту ситуацию.