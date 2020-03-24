Пандемия нового типа коронавируса COVID-19, о которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года, оказывает сильнейшее влияние на все стороны жизни во всём мире. Из-за угрозы коронавируса государства закрывают границы и вводят беспрецедентные меры безопасности. Отменяются крупные международные события и спортивные соревнования. Всерьёз обсуждается проблема отмены или переноса Олимпиады-2020 в Токио. Все новости о пандемии коронавируса в мире читайте в этой трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]] Читайте также трансляцию о ситуации в РФ: Россия даёт отпор коронавирусу — все новости

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

15:41 19.03.2020 Приостановка рассмотрения российскими судами дел на три недели из-за распространения коронавируса не спровоцирует никакого коллапса, поскольку отложение заседаний на такой срок — нормальная практика. Тем более, что рассмотрение особо важных дел (и прием документов по таким делам) будет производиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко. Об этом: Никакого коллапса: о закрытии судов из-за коронавируса

15:44 19.03.2020 Пандемия коронавируса не должна быть поводом для пересмотра военных бюджетов государств, входящих в НАТО. Об этом заявил 16 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год. Он напомнил, что решение о наращивании военных расходов, ранее принятое в НАТО, было обусловлено непредсказуемостью мира. Подробности в материале: Генсек НАТО призвал страны альянса не экономить на обороне

15:46 19.03.2020 «Работаем лучше» — в ЕС считают «агрессивными» меры РФ по коронавирусу В Европе считают российские меры против распространения коронавируса необычно жёсткими. Об этом 19 марта заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».

15:46 19.03.2020 Коронавирус испытывает НАТО на прочность, заявил Столтенберг Вспышка коронавируса испытывает Североатлантический альянс на прочность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии военного блока за 2019 год.

15:47 19.03.2020 Белоруссия. Весеннее обострение С пандемией коронавируса такая же ситуация: все дураки и в коричневом, и на их фоне только один умный весь в белом. Все страны вокруг Белоруссии закрыли свои границы для иностранцев, и только бессменный белорусский лидер источает оптимизм, советуя работать в поле, мыть руки и посещать баню, а также употреблять водку «в день 40−50 грамм в пересчёте на чистый спирт».

15:52 19.03.2020 В Индии с 22 марта на неделю закрывают все международные аэропорты из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении правительства страны. Читайте подробнее: Индия закрывает международные аэропорты из-за коронавируса

15:52 19.03.2020 Зеленский запретил банкам штрафовать жителей Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому банкам на период проведения карантина запрещено начислять пеню и штрафовать граждан страны. Об этом Зеленский сообщил 18 марта в видеообращении к народу.

16:00 19.03.2020 За последние сутки положительный тест на коронавирус в Латвии сдали 15 человек, общее число заражённых в стране достигло 86. Об этом: Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 86 человек

16:02 19.03.2020 Объявление на двери аптеки об отсутствии медицинских масок и антибактериальных гелей в свзяи со вспышкой коронавируса. Страсбург Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

16:03 19.03.2020 Государственная таможенная служба Украины информирует, что за первые 17 дней марта текущего года страна импортировала почти 160 тысяч тонн продуктов питания на сумму 211 млн долларов. Ведомство подчеркивает, что сейчас импортировано на 40 тысяч тонн больше продовольствия, чем за аналогичный период прошлого года. «Это почти 8 тысяч полностью заполненных фур на 20 тонн. Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед!» — отмечается в сообщении таможни. Согласно источнику, «чемпионом» по импорту на Украину является категория «молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед» — завезено 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 года. Читайте подробнее: Продовольствие есть! В марте на Украину завезли 8 тысяч фур импортной еды

16:09 19.03.2020 Китайские и американские учёные заявили о том, что пищеварительные расстройства сопровождают заболевание коронавирусом наряду с респираторными симптомами. Итоги двух исследований на эту тему опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology. В основу первого исследования легли наблюдения за 204 пациентами в китайском городе Ухане. Около половины из них жаловались на диарею или полное отсутствие аппетита. Реже встречались жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе. Подробности в материале: Учёные: коронавирус вызывает нарушение пищеварения

16:09 19.03.2020 Водителям-дальнобойщикам запретили въезжать на территорию Грузии из других стран в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом журналистам рассказали в службе доходов грузинского министерства финансов, сообщает портал «Бизнес Грузия». Читайте подробнее: В Грузию запретили въезжать иностранным дальнобойщикам из-за коронавируса