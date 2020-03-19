Ярославль, 19 марта, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области и мэрия города Ярославля приостановили личный прием граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самих органах власти.

Мэрия Ярославля

Гражданам рекомендовано обращаться по почте, электронной почте, через сайты органов власти. Сколько времени будет действовать ограничение, пока неясно.

Накануне о прекращении приема заявила Ярославская областная дума. Депутаты перешли в дистанционный режим общения с избирателями.