Кострома, 19 марта, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обратился к жителям. В своём видео-обращении губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, о действиях власти и попросил всех прежде всего позаботиться о пожилых людях. ИА REGNUM приводит текст обращения полностью:

Adm44.ru Сергей Ситников

Уважаемые земляки!

Эпидемиологическая ситуация в нашей области стабильная. Случаев заболевания коронавирусом в Костромской области на утро четверга нет. При появлении на территории региона заболевшего коронавирусом жители региона будут оперативно проинформированы.

В то же время прошу вас более взвешенно, я бы даже сказал критически, относиться к сообщениям, которые появляются на неофициальных информационных площадках от анонимных источников. Это социальные сети, чаты, мессенджеры. Актуальную информацию об эпидемиологической ситуации вы можете посмотреть на сайте администрации области, сайтах департамента здравоохранения, Роспотребнадзора. Работают также и горячие телефонные линии.

В Костромской области действует режим повышенной готовности. В области создан координационный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, его работу я держу лично на контроле.

В целях профилактики на территории Костромской области отменены массовые мероприятия. Пожалуйста, скорректируйте свои планы и воздержитесь от поездок, путешествий, посещений мест, где много людей.

Запасов продовольствия в регионе достаточно. Транспортное обеспечение с регионами, которые нам поставляют свою продукцию, осуществляется в обычном режиме.

Я сам разделяю беспокойство по поводу сложившейся ситуации, но мы живем в XXI веке. У нас есть квалифицированные врачи, высокотехнологичное медицинское оборудование, есть необходимые материальные ресурсы.

Уважаемые земляки! Прошу вас уделить внимание нашим пожилым гражданам, нашим родителям. Им сейчас особенно трудно — наше внимание и забота им необходимы. Вместе мы справимся.