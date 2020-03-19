Кострома, 19 марта, 2020, 13:11 — ИА Регнум. С 18 марта во всех колониях и следственных изоляторах Костромской области из-за угрозы коронавируса прекращены свидания. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Наталья Груздева ИА REGNUM

Длительные и краткосрочные встречи подозреваемых, обвиняемых и осужденных с родственниками запрещены на неопределенный срок. Кроме этого, на территорию учреждений запретили входить сотрудникам с повышенной температурой тела и людям, в течение 14 дней прибывшим из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией.

В случае малейших подозрений на заболевание заключенных будут госпитализировать в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения. Принят ряд оградительных мер: медицинские работники будут чаще обходить отряды, камерные помещения и производства, на которых трудятся заключенные. На постоянной основе в колониях и СИЗО идет проветривание и кварцевание помещений.

Аналогичные меры сейчас действуют во всех российских колониях и СИЗО. По информации областной администрации от 18 марта случаев заражения COVID-19 в Костромской области не выявлено.