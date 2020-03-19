Ярославль, 19 марта, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В Ярославле традиционный семейный фестиваль «День медведя» присоединится к празднованию Всемирного дня медведя, который отмечается 23 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Логотип Всемирного дня медведя

Всемирный день медведя посвящен пропаганде сохранения популяции медведей в мире. Организаторы ярославского фестиваля «День медведя», который состоится 29 марта, решили внести свой вклад в мировую акцию в защиту медведей.

«Абсолютно любой человек может присоединиться к акции. Для этого достаточно 23 марта на своих ресурсах и площадках в сети интернет рассказать о Всемирном дне медведя, надеть фирменную майку с надписью или высказаться, как говорится, «на злобу дня». Мы же, призываем всех поделиться со всем миром любовью к ярославским мишкам, рассказать и показать какой фестиваль проводится у нас. И, что немало важно, с помощью современного интернет сообщения это очень просто, — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» и организатор фестиваля «День медведя» в Ярославле Марина Филимонова. — В рамках нашего фестиваля предлагаем всем детям и взрослым спеть песню, рассказать стихотворение, записаться на видео и прислать в наш адрес с пометкой #деньмедведя. Все работы будут выложены на ресурсах фестиваля, а участники награждены памятными подарками и призами».

Все видеоматериалы участников акции выкладываются на ресурсах самих участников с пометками #деньмедведя и #всемирныйденьмедведя, а также направляются в адрес организаторов фестиваля по электронной почте или в группу фестиваля в социальной сети Вконтакте. Акция продлится до 20 апреля.