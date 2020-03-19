Ярославль присоединится к Всемирному дню медведя
Ярославль, 19 марта, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В Ярославле традиционный семейный фестиваль «День медведя» присоединится к празднованию Всемирного дня медведя, который отмечается 23 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».
Всемирный день медведя посвящен пропаганде сохранения популяции медведей в мире. Организаторы ярославского фестиваля «День медведя», который состоится 29 марта, решили внести свой вклад в мировую акцию в защиту медведей.
Все видеоматериалы участников акции выкладываются на ресурсах самих участников с пометками #деньмедведя и #всемирныйденьмедведя, а также направляются в адрес организаторов фестиваля по электронной почте или в группу фестиваля в социальной сети Вконтакте. Акция продлится до 20 апреля.