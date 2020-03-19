В Чувашии медицинские маски будут шить заключённые
Чебоксары, 19 марта, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии к пошиву медицинских масок подключится региональное управление ФСИН. Об этом заявил начальник ведомства Александр Робота на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Робота проинформировал, что система исполнения наказаний, где также есть швейные цеха, займётся пошивом медицинских масок «по поручению правительства России».
Отметим, в Чувашии на подведомственных учреждениях УФСИН организовано швейное производство, цеха по металлообработке и деревообработке. Кроме того, заключенные заняты на различных видах сельскохозяйственных работ, а также производстве животноводческой продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев предложил использовать опыт мощности местных производителей для пошива медицинских масок. Он подчеркнул, что в России производится достаточное количество масок, но недобросовестными гражданами создаётся дефицит .