Чебоксары, 19 марта, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии к пошиву медицинских масок подключится региональное управление ФСИН. Об этом заявил начальник ведомства Александр Робота на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Cap.ru Александр Робота и Олег Николаев

Робота проинформировал, что система исполнения наказаний, где также есть швейные цеха, займётся пошивом медицинских масок «по поручению правительства России».

«Мы тоже участвуем в решении этой задачи», — сказал начальник УФСИН по республике.

Отметим, в Чувашии на подведомственных учреждениях УФСИН организовано швейное производство, цеха по металлообработке и деревообработке. Кроме того, заключенные заняты на различных видах сельскохозяйственных работ, а также производстве животноводческой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев предложил использовать опыт мощности местных производителей для пошива медицинских масок. Он подчеркнул, что в России производится достаточное количество масок, но недобросовестными гражданами создаётся дефицит .