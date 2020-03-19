Санкт-Петербург, 19 марта, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Постоянные органы петербургского парламента в условиях дополнительных карантинных ограничений продолжают работать по графику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Заксобрании Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Так, в четверг, 19 марта, проходят заседания комиссий по социальной политике и здравоохранению, по делам ветеранов, а также выездное заседание комиссии по экологии и природопользованию.

Накануне власти запретили любые массовые мероприятия до 30 апреля, а досуговые мероприятия в помещениях запрещены, если численность выше 50 человек. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

В парламенте уже начали измерять температуру при входе в Мариинский дворец, однако вопрос о следующем пленарном заседании, которое собирает многим больше 50 человек, пока остается открытым.

Повестка к нему уже сформирована, по плану оно должно состояться в следующую среду, 25 марта.