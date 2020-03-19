Ярославль, 19 марта, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Движение по Добрынинскому путепроводу в Ярославле возобновят в конце апреля. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Ремонт Добрынинского путепровода

Ремонт путепровода начался в 2019 по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас выполнено около 40% объема работ. Планируется, что в конце апреля будет открыта половина путепровода для сквозного проезда. На второй половине работы продолжатся.

Сейчас подрядчик занимается устройством мостового полотна, нанесением гидроизоляции, установкой барьерного и перильного ограждения, шумозащитных экранов.

После ремонта основного участка путепровода начнется восстановление боковых эстакад, по которым сейчас осуществляется движение.