Барнаул, 19 марта, 2020, 09:44 — ИА Регнум. В Алтайском крае нет и не может быть дефицита продовольствия, возникшего вследствие ажиотажа с распространением коронавируса COVID-19. Как сообщает канал «Ленина, 59», в этом лично убедился начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, посетив в Барнауле разноформатные магазины, а также торговые точки федеральных и региональных сетей и рынок «Народный» на проспекте Космонавтов в Барнауле.

Цитата из канала «Ленина,59» Мясные деликатесы на рынке «Народный» в Барнауле

Цитата из канала «Ленина,59» Продовольствие на прилавках барнаульского магазина

«Могу с уверенностью сказать, что бизнес региона и сферы торговли, и сферы пищевой, перерабатывающей промышленности в полной мере удовлетворяют потребность жителей Алтайского края в продовольственных и непродовольственных товарах», — заявил чиновник.

Цитата из канала «Ленина,59» Мясные деликатесы на рынке «Народный» в Барнауле

По словам Александра Евстигнеева, то, что доля алтайских товаров в объеме реализации на территории края продовольственных товаров крупных торговых сетей составляет 44% в натуральном выражении, является очень хорошим показателем для региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что из-за COVID-19 на Алтае начали скупать продукты питания и предметы гигиены, информировали «Вести-Алтай».