Первый излечившийся от COVID-19 в России рассказал о способах защиты
Чита, 19 марта, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Первым излечившимся от коронавируса COVID-19 в России стал гражданин Китая Ван Юнь Бинь. После того как диагноз был подтверждён официально, больного поместили в специальный бокс инфекционной больницы в Чите. Теперь, спустя месяц после выписки, он вместе с дочерью и женой вновь посетили Забайкальский край. Как сообщаютDni24, Ван Юнь Бинь поделился, что самым главным сейчас является соблюдение всех профилактических мер, введенных властями.
Его супруга, которая на время карантина тоже находилась в читинском стационаре, подчеркнула, что в случае обнаружения признаков инфицирования не стоит разводить панику, а членам семьи, родным и близким необходимо оказать им психологическую поддержку.
Говоря о способах защиты от COVID-19, которыми теперь руководствуется семья, Ван Юнь Бинь отметил, что предотвратить заболевание помогает хороший отдых и регулярное проветривание помещений. Кроме того, гражданин Китая советует всем отказаться от употребления алкогольных напитков и курения.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Забайкальский край стал одним из двух российских регионов, где официально был подтвержден случай заражения новым коронавирусом. По оценке медиков, заболевание у Ван Юнь Биня протекало в легкой форме, и 12 февраля он полностью выздоровел.
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