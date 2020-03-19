Чита, 19 марта, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Первым излечившимся от коронавируса COVID-19 в России стал гражданин Китая Ван Юнь Бинь. После того как диагноз был подтверждён официально, больного поместили в специальный бокс инфекционной больницы в Чите. Теперь, спустя месяц после выписки, он вместе с дочерью и женой вновь посетили Забайкальский край. Как сообщаютDni24, Ван Юнь Бинь поделился, что самым главным сейчас является соблюдение всех профилактических мер, введенных властями.

Правительство Забайкальского края Гражданин Китая Ван Юнь Бинь, которого излечили от коронавируса в Забайкалье

Его супруга, которая на время карантина тоже находилась в читинском стационаре, подчеркнула, что в случае обнаружения признаков инфицирования не стоит разводить панику, а членам семьи, родным и близким необходимо оказать им психологическую поддержку.

Говоря о способах защиты от COVID-19, которыми теперь руководствуется семья, Ван Юнь Бинь отметил, что предотвратить заболевание помогает хороший отдых и регулярное проветривание помещений. Кроме того, гражданин Китая советует всем отказаться от употребления алкогольных напитков и курения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Забайкальский край стал одним из двух российских регионов, где официально был подтвержден случай заражения новым коронавирусом. По оценке медиков, заболевание у Ван Юнь Биня протекало в легкой форме, и 12 февраля он полностью выздоровел.

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