Москва, 18 марта, 2020, 19:15 — ИА Регнум. ОНФ в рамках волонтерских штабов совместно с партнерами запустил горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Onf.ru Горячая линия ОНФ

Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019.

Проект единого колл-центра реализуется ОНФ при поддержке Фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».

По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

На горячую линию поступило уже более 50 заявок на оказание помощи. Также на горячую линию обращаются неравнодушные жители, желающие стать волонтерами проекта и помочь в доставке продуктов.

В настоящее время штабы ОНФ заработали уже в 28 регионах страны, в остальных регионах их работа будет запущена в ближайшие дни.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8(800)-200−34−11.

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