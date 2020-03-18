Ярославль, 18 марта, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Работы по проектированию и строительству новой тяговой электроподстанции для ярославских троллейбусов предполагается завершить в июле 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в научно-производственном предприятии «Энергия», которое занимается возведением данного объекта. Новая тяговая подстанция появится на территории «Яргорэлектротранса» на улице Городской вал в Ярославле. Она должна заменить свою предшественницу, расположенную в депо №1.

Подстанция модульного типа

Как рассказали в НПП «Энергия», новая подстанция не будет являться объектом капитального строительства.

«В последние годы есть тенденция на использование подстанций модульного типа. Это позволяет сэкономить средства и время. Что из себя представляет модульная подстанция? Это здание, которое состоит из нескольких модулей, которые полностью собираются на заводе, потом приезжают на площадку, устанавливаются там, между собой полностью состыковываются, прокладываются внутренние связи между блоками и соответственно после этого она запускается в работу. Если делать капитальное здание, то это гораздо более трудоемко. Здесь работы идут параллельно. Дальше начинаются работы внутри, пуско-наладочные работы, высоковольтные испытания, подготовка к вводу в эксплуатацию», — разъяснил ИА REGNUM официальный представитель НПП «Энергия».

По словам представителя НПП «Энергия», оборудование на новой тяговой подстанции и на той, которая работает сейчас, существенно отличается.

«Если сравнивать оборудование, то конечно, по сравнению с 70−80-ми годами уровень автоматизации другой. Плюс управление подстанции осуществляется из централизованного диспетчерского пункта. Не требуется постоянного присутствия персонала на подстанции. В Ярославле тоже будет система телемеханики. Мы точно будет ставить оборудование в диспетчерском пункте. Система телемеханики предусматривает масштабирование, чтобы в дальнейшем при ином строительстве старые подстанции можно было перевести на новую систему» — сказал представитель НПП «Энергия».

Мощность нового энергообъекта сопоставима с той, которой сейчас располагает подстанция, расположенная в депо №1.

«Сама подстанция конструктивно предполагает возможность расширения, может быть увеличена длина контактной сети. Если потребуется «запитывать» новые участки, то можно будет доставлять новое оборудование на подстанции. Место под это предусмотрено, как минимум, две новые линии можно будет запустить. Сейчас планируется запуск трех линий контактной сети, это столько же, сколько было на старой подстанции. Сейчас делается электрический просчет с точки зрения мощности. Здесь тоже запас скорее всего будет. Если нужно будет увеличивать мощность, то конструктивно подстанция предусматривает замену трансформаторов на более мощные», — заявил подрядчик.

Модули тяговой подстанции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ярославля обозначили 1 апреля как дату окончания выхода троллейбусов из депо№1. Предполагается, что земельный участок после сноса расположенных на нем строений будет отдан под строительство жилого комплекса, а возведение новой тяговой подстанции для троллейбусов является частью соглашения с инвестором — компанией «Специализированный застройщик «Перспектива».