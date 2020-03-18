Городской голова Калуги отчитался о работе в 2019 году
Калуга, 18 марта, 2020, 16:52 — ИА Регнум.
18 марта состоялось заседание Городской думы Калуги, в ходе которого были внесены поправки в бюджет города.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета увеличивается на 349,4 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета и неналоговых доходов. 85 миллионов 162 тысячи рублей выделяется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 249 миллионов 144 тысячи рублей будет выделено на строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта «Строительство объезда города Калуги на участке Секиотово — Анненки с мостом через р. Оку» до улицы Серафима Туликова. 5 миллионов 159 тысяч рублей выделяется на ремонт жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
Также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров. 11,3 млн. рублей выделяется на финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения. 21,7 млн. рублей будет направлено на благоустройство общественных территорий.
Депутаты заслушали отчёт о результатах деятельности городского головы и Городской управы Калуги в 2019 году и задачах на 2020 год. Временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов представил парламентариям информацию об основных показателях социально-экономического развития Калуги, жилищном строительстве, развитии социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройстве, ремонте дорог и создании комфортной городской среды. По итогам 2019 года бюджет города Калуги исполнен по доходам в сумме 13 млрд. 912 млн. рублей.
Расходы бюджета составили 14 млрд. 357 млн. рублей. Основная часть расходов была направлена на финансирование социально-культурной сферы и составила 8 млрд. 320 млн. рублей или 58% от общего объема расходов бюджета. Общие расходы на выплату социальных пособий и компенсаций составили в 2019 году 1,9 млрд. рублей. В 2020 году на эти цели планируется выделить более 2,2 млрд. рублей. В 2019 году был выполнен ремонт 29 дорог протяженностью 55,3 км. С IV квартала 2019 года уборка всех городских дорог осуществляется силами МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». С этой целью за счет средств городского и областного бюджетов на условиях финансового лизинга приобретено 117 единиц уборочной техники, для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств использовано 149 миллионов рублей. Работа по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений будет продолжена. Калуга третий год подряд участвовала в федеральном приоритетном проекте «Формирование современной городской среды». Всего на реализацию программы было выделено 92 миллиона рублей. По предложениям депутатов Городской думы в 2019 году по 49 адресам были установлены детские игровые комплексы. 254 миллиона рублей в прошлом году было выделено на исполнение решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Кроме того, за счет Фонда капитального ремонта проведён капитальный ремонт в 122 многоквартирных домах на общую сумму 478 миллионов рублей. В 2019 году началось расселение семи многоквартирных домов признанных аварийными в 2012 году. Всего по первому этапу программы будут переселены 56 семей. Как отметил Дмитрий Денисов, расселение аварийных домов является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Всего в Калуге аварийными и подлежащими сносу признаны 194 многоквартирных дома, для их расселения требуются значительные средства. По словам градоначальника, основной акцент в этом вопросе будет сделан реализацию проектов развития застроенных территорий с привлечением внебюджетных средств. В ходе реализации проектов планируется также расселение домов не признанных аварийными, но имеющих высокую степень износа.
В прошедшем году Калуга добилась значительных успехов в развитии системы общего и дошкольного образования. Был открыт второй корпус школы № 6 на ул. 65 лет Победы, рассчитанный на 1000 учеников. На Правом берегу введён в эксплуатацию новый детский сад «Кнопочка» на 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, выкуплены образовательные учреждения для детей раннего возраста: в микрорайоне «Европейский квартал» на 120 мест и в микрорайоне «Турынино» — на 60 мест. Работа в этом направлении будет продолжена. В 2020 году запланированы к приобретению в муниципальную собственность детский сад на 100 мест на улице Дорожная, детский сад в микрорайоне Дубрава на 240 мест и школа в микрорайоне Кубяка на 1600 мест.
Дмитрий Денисов поблагодарил депутатов за конструктивное сотрудничество, выразив особую благодарность за активное участие в общественной жизни города и помощь Городской управе главе Ассоциации ТОС Эльвире Капитоновой, руководителю Общественного центра ЖКХ Татьяне Коняхиной и руководителю калужского регионального отделения ветеранской организации «Боевое братство» Андрею Голубеву. Отчёт о результатах деятельности городского головы и Городской управы города Калуги был принят.