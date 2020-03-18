Ярославль, 18 марта, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не готова отменять или снижать арендную плату для бизнеса из-за коронавируса. Об этом на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля сказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Депутаты спросили его, может ли мэрия поддержать бизнесменов, оказавшихся в трудном положении из-за эпидемии коронавируса. Александр Асриянц сказал, что это возможно лишь в том случае, если в стране будет объявлено чрезвычайное положение указом президента. В иных случаях оснований для отмены арендной платы или снижения ее нет.