Ярославль не сэкономил на бесснежной зиме
Ярославль, 18 марта, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Бюджет Ярославля не сэкономил в результате аномально теплой и бесснежной зимы. Такой вывод можно сделать из ответов мэра Ярославля Владимира Волкова на вопрос журналистов на пресс-конференции 18 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дело в том, что муниципальный контракт с принадлежащим мэрии МУП «Городское спецавтохозяйства» не предусматривает зависимость от объема работ. Предприятие получает деньги за содержание улиц вне зависимости от того, есть снег или нет.
По словам мэра Ярославля, от бесснежной зимы выиграл не бюджет города, а «Городское спецавтохозяйство». Экономия позволила ему заплатить долг за выкуп собственной базы и техники у предприятия-предшественника — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», которое находится в процедуре банкротства. Мэрия долго не хотела оплачивать покупку, но не смогла доказать свою позицию в суде.